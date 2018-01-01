"Хохлы ох*ели". В Кривом Роге охранник ударил журналистов за расследование о живодерстве: видео 18+

Сотрудники СМИ пытались выяснить, кто массово на территории городского депо истребляет собак.

Мужчина обозвал журналистов хохлами и ударил Скриншот из видео

В городе Кривом Роге Днепропетровской области 18 июля на территории депо КП "Скоростной трамвай" мужчина, представившийся замначальника охраны, ударил журналистов, которые расследовали обращение граждан об убийстве собак.

Журналисты "Первого Криворожского" приехали в депо, где увидели бьющихся в конвульсиях собак, которые, вероятно, были отравлены. Некоторые медленно умирали, другие уже лежали мертвые.

На территории депо сотрудники СМИ увидели яму, в которую сбрасывали мертвых собак и их там было уже достаточное количество, как в братской могиле.

Журналисты показали документы мужчине, представившемуся замначальника охраны, и в ответ попросили показать свои.

"Ты смотри, б**ть, как вы, с*ка, хохлы ох**ли", — заявил он, доставая корочку.

На вопрос: "Хохлы? А ты русский?" мужчина выкрикнул: "Да, я русский б**ть" и ударил журналиста и оператора.

На место инцидента пострадавшие вызвали полицию, которая задокументировала факт препятствования журналистской деятельности.

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Напомним, ранее в Кривом Роге горожане одного из спальных районов вызвали полицию из-за георгиевской ленты и флага СССР, которые увидели в микроавтобусе на парковке.

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