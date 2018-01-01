"Христос Воскрес": как православные празднуют Пасху

О празднике читателям "Главреда" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Описание праздника Пасхи 1zoom.ru

8 апреля в этом году православные отмечают великий христианский праздник – Пасху-2018

О празднике читателям "Главреда" рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел.

Пасха: что это

"Христос воскресе! Нет праздника радостнее Светлого Христова Воскресения! Нет во всем году утрени, торжественнее Светлой заутрени! В самую полночь, едва раздается торжественный благовест, весь православный мир в едином радостном воздыхании восклицает: "Христос воскресе!" И каждый из нас мысленно – умом и сердцем – предстоит у Гроба Господа нашего Иисуса Христа, от Которого воссияла нам жизнь вечная Царствия Небесного. В этот день каждый человек пусть задумается о том, что свершилось в его жизни страданиями и воскресением Христовым", – отметил митрополит Павел.

И добавил: "Сегодня, дорогие братья и сестры, вновь и вновь Господь открывает нам великую тайну Богопознания. Сегодня вновь и вновь Господь открывает нам сущность двух слов, которые мы с вами говорим: "Христос воскресе!", потому что в этих словах заключается вся догматика Воскресения, раскрывается содержание всего Евангелия: воскрес Христос, истинный Бог, имеющий власть прощать наши грехи, отнявший у смерти власть над человеком. Всесильный Бог, повелевающий всем живым и воскрешающий мертвых. Бог, на Кресте обещавший раскаявшемуся разбойнику: "Ныне же будешь со Мною в раю" (Лк.23,43)".

Пасха в славянской традиции

Митрополит отметил, что мы говорим: "Христос воскресе!", не придавая этому подчас большого значения ни умом, ни сердцем, ни человеческим отношением.

"Слова эти, возвещая великую Тайну, к сожалению, для многих из нас стали в жизни как бы обыденным приветствием: зачастую мы воспринимаем их как обычную формулу – просто нужно говорить в эти святые дни эти слова приветствия. Но Акафист Воскресению Христову свидетельствует: когда родился Христос, еще не было веры в спасение – ведь Ветхий Завет сообщает нам о том, что души всех, кто родился в то время, сходили в преисподнюю земли: был ли то величайший праведник или грешник. Мы, правда, не знаем участи их, но, когда они сходили в это место, можно догадаться, что им там было не очень легко, и потому они ждали Того, Который придет и разрушит узы ада и Своею смертию победит вечную смерть, и через Его смерть восторжествует жизнь вечная", – пояснил настоятель лавры.

"Сегодня для новой жизни пробуждается природа: то, что казалось, умерло зимой, просыпается и воскресает. Разве это не чудо? Разве это не милость Божья? Воскресшим Спасителем дарованы нам все силы, потребные для жизни в благочестии, ниспосланы все средства, необходимые к сохранению себя невредимыми от сует мира, плоти и диавола. После этого наше спасение зависит уже от нас – от нашей верности Спасителю нашему и Его Божественному учению. Только бы мы не погребали в суете беспечности таланты благодати, данные нам, не расхищали грехами своими в самих себе образ Божий, данный нам Творцом при творении мира", – подчеркнул Владыка Павел.

И добавил: "Если мы будем соблюдать Закон Божий дерзнет ли тогда стать на пути нашем к небу сам князь тьмы? Нет! Потому, что всемогущая сила Христова, Его любовь могут нас, немощных и сомневающихся, сделать мужественными и непоколебимыми в вере учениками Господа. Когда мы величаем Воскресшего Христа, дорогие братья и сестры, что делает враг рода человеческого? Он трепещет пред именем Господним, он от нас бежит, потому что он не может стерпеть то, что совершил Господь в кротости смирения и воскресении из мертвых: Он разрушил узы ада! И мы должны быть благодарными сынами и дочерями за то, что Господь сошел на землю, принял человеческую плоть, принял от нас и за нас страдания и насмешки, заушения и оплевания, Крест. И воскрес для того, чтобы мы воскресли вместе с Ним и возвратились в Отчий дом, который мы вместе с Адамом потеряли в свое время".

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Оттого что Христос умер за наши грехи, по Его благодати мы можем быть мертвыми к искушениям греха, быть свободными от его обладания нами. Оттого что Воскресший Христос вовеки живой, мы тоже будем жить вечно: смерть не имеет власти над нами, уверен митрополит. "И, хотя грех и смерть угрожают нам, Христос Своим Крестом и Воскресением сокрушил их. Он спасает нас в Своей Церкви – Святой, Соборной, Апостольской", – подчеркнул настоятель лавры.

Он призвал жить праведно: "Именно сегодня мы должны еще раз запомнить, дорогие братья и сестры, что мы с вами искуплены драгоценнейшей ценою – Кровию Христа Спасителя. Поэтому мы и называемся не просто верующими – нет! – мы называемся еще и христианами, то есть последователями Христа, Который воскрес, разрушив всю силу ада, и даровал нам жизнь вечную, Плотию уснул, для того чтобы мы ожили, для того чтобы мы не были унылыми и не забывали о том, что наше земное отечество – это жизнь временная: школа, учебное заведение, где мы учимся жить в Вечности с Богом и наслаждаться всеми этими благами. О, если бы всем нам достигнуть того блаженного дня воскресения, завещанного нам Христом, причаститься и той невечерней Пасхи в Царствии Отца Небесного, которой не будет уже конца! Но мы достигнем сего блаженства, если на всю земную жизнь нашу будем взирать как на Святую Четыредесятницу – как на приготовление к Великому Дню всеобщего воскресения.

Будем же молить и просить, дорогие братья и сестры, чтобы Пасха Христова в нашем сердце не заканчивалась через сорок дней, но чтобы она была в нашей душе всегда и вечно. Ибо Господь сказал: "Радуйтесь и веселитесь – Я победил мир и зло; радуйтесь и веселитесь – ибо вы стали уже наследниками Царствия Небесного, которому не будет конца". Воистину воскресе Христос!"

Как появился праздник Пасха

Пасха или Воскресение Христово — древнейший христианский праздник. Это главный праздник богослужебного года. Он установлен в честь воскресения Иисуса Христа.

Стоит отметить, что впервые Пасху отпраздновали еще за 1500 лет до Рождества Христова: это были иудеи, которых Моисей вывел из Египта. Само слово "пасха" означает "исход" или "избавление" от рабства.

Что касается праздника Пасхи именно как Воскресения Христова, то этот праздник первыми стали отмечать апостолы. И в Новом Завете это торжество символизирует победу над смертью.

При этом лишь к V веку были разработаны четкие правила и сроки празднования Пасхи. В частности, церковники постановили, что в отличие от иудейской христианская Пасха – это праздник Воскресения Христова, который следует отмечать в первое воскресенье после полнолуния, следующего за мартовским равноденствием. Поэтому-то дата праздника и меняется каждый год – в 2018 году православную Пасху отмечают 8 апреля, а в 2019 году православная Пасха выпадает на 28 апреля.

Пасха: традиции

В этот день заканчивается Великий пост: вновь разрешается мясо. А на праздничном столе обязательно должны быть пасхи и крашеные яйца.

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