"Хроники *банария". В сети издеваются над заявлением Захарченко о "попытке захвата США женщин Донбасса"

Главарь боевиков "ДНР" продолжает работать в жанре "Одна история упоительнее другой".

Александр Захарченко nahnews.org

Главарь группировки боевиков "Донецкая народная республика" Александр Захарченко сделал крайне оригинальное высказывание на тему "Почему США мечтают захватить Донбасс".

Соответствующий видеоролик с его выступлением опубликовал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter блогер Necro Mancer.

"Знаете, основная причина, по которой нас пытается захватить Америка – это не наш уголь, это наши женщины. Они настолько красивы, что сводят с ума американцев"", - сказал главарь "ДНР"

Видеоролик вызвал шквал ехидных комментарией пользователей Twitter.

"Захвачу тебя я в тундру", "Хроніки *банарія", "Все мировые войны были из-за женщин. И здесь также. У Моторолы вон какая красавица была - как её там? Канистра. Так что война из-за Канистры". Сборище холуев. Не удивлюсь, если эти "слуги" дыныры имеют украинские биопаспорта, недвижимость в Киеве (а то и бизнес), летают через Борисполь в "проклятую Европу". Ничего нового: лицемерие, ложь, цинизм - сущность "народа" дамбаса", "С*ка, даже шутки с бумажки читает. Одна вопросы читает с листочка, другой ответы читает с листочка, 10 из 10 подлизанных ж*п Путина", − написали они.

Почему американцы хотят захватить Донецк? Из-за наших красивых женщин конечно! Ха-ха, шутка, откуда у них столько водки? #Захарченко pic.twitter.com/lqVYGbvpUa — Necro Mancer (@666_mancer) March 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось о том, что Захарченко пригрозил Украина "страшным словом на букву Х".