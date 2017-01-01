Хуг: Для ОБСЕ стало очевидно, что огонь прекращается, как только стороны этого хотят

Первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ отметил, что организация не наблюдает ввода российских войск, но не исключил появления новых военных баз на границе с Украиной.

Reuters

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг заявил, что организация не видела перемещения российских войск вдоль украино-российской границы и отметил, что обстрелы моментально стихают, как только сторонам конфликта это выгодно.

"[Перемирия] эффективны: 19 декабря мы зафиксировали более 3 тыс. нарушений режима прекращения огня, а 24 декабря — 64 нарушения. Менее чем за неделю линия разграничения почти полностью "затихла". Для нас совершенно очевидно, что если стороны хотят прекратить огонь, они способны это сделать", - отметил Хуг в интервью Вестям.

По его словам, у СММ есть доступ к границе с РФ, но гарантий для открытия новых баз близ границы ОБСЕ не получило.

"Миссия имеет доступ к пунктам пропуска на неконтролируемом участке границы и регулярно посещает их, однако время пребывания наблюдателей там ограничено, а то, что они видят, тщательно контролируется. Кроме того, как видно из наших отчетов, в южной части Донецкой области, в таких населенных пунктах, как Новоазовск или Седово, свободу передвижения наблюдателей чрезвычайно ограничивают", - подчеркнул Хуг.

Чиновник отметил, что миссия в настоящий момент не наблюдает переброску военной техники через границу с РФ.

"Увидели бы — однозначно включили бы в отчеты. Мы фиксировали большое количество тяжелого вооружения, перемещаемого в неподконтрольных правительству районах и находящегося в местах размещения отведенного тяжелого вооружения, не предусмотренных Минскими соглашениями. В 2017 году мы видели в целом более 4 000 таких единиц вооружения по обе стороны от линии соприкосновения. Более четырех тысяч! Это шокирующее количество, особенно учитывая то, что в соответствии с договоренностями в этих районах не должно быть ни единого орудия", - сказал представитель СММ ОБСЕ.

Напомним, 23 января в Украину для встречи с президентом Петром Порошенко прибыл спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.