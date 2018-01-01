"Хуже нацистов". Снайпер ВСУ рассказал о новой тактике боевиков на Донбассе

Слова украинского военного распространил фонд "Вернись живым".

Снайпер на Донбассе InfoKava.com

Боевики в зоне военного конфликта на Донбассе используют людей-"живых мишеней" − для того, чтобы определить, где именно находятся огневые точки украинских снайперов.

"Чтобы выявить наши огневые точки, боевики выдвигают свою позицию живые мишени. Только вдумайтесь! Я вижу в прицел человека, понимаю, что это не боевик. Все другие на той стороне, тем временем, прячутся. Вдруг сбоку появляется труба разведчика − оккупанты ждут, что я выстрелю в живую мишень, они зафиксируют мою огневую точку и ликвидируют меня", -заявил один из снайперов десантных бригад ВСУ волонтерам фонда "Вернись живым".

"Армейцы, которые видели "трюк" с живыми мишенями, в один голос уверяют: "Немцы не выдвигали бы кого-то из своих, это или наши воины, когда взятые в плен, или местные, чем-то не угодившие боевикам", – заявили они.

Напомним,ранее сообщалось о том, что ряды боевиков на Донбассе пополняются "откинувшимися зэками".