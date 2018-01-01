"Хуже не бывает? Бывает": В Сети показали изобилующий ямами "кусок" одесской трассы

При нынешнем состоянии покрытия "Киев - Одесса" не дорога скорее, а направление.

Скриншот на отдельных участках автотрассы "Киев – Одесса" пришли в практически полную негодность.

Соответствующее сообщение во вторник, 10 апреля, опубликовали пользователи украинского сегмента соцсети Facebook.

Видео одного такого участка трассы, испещренного ямами, опубликовала Анна Капацинка.

"Вчера ехали по трассе Киев – Одесса и думали, что хуже не бывает. Сегодня едем по ней же, обратно на Киев... И поняли, что бывает!" – написала она.

Напомним, ранее глава Мининфраструктуры Владимир Омелян рассказывал, когда закончат ремонт на трассах от Киева до Одессы и Чопа.