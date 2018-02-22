Hyperloop в Украине. Стали известны детали нового проекта

Участие в строительстве украинской площадки примет компания, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике.

В Днепре построят тестовую площадку Hyperloop @HyperloopOne

Строительство тестовой площадки для сверхбыстрой транспортной системы Hyperloop начнется в Днепре.

При этом в Украине будет создана компания, которая будет заниматься разработкой соответствующей технологии, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции.

По его словам, новая компания будет называться Hype.ua.

"Мы делаем ставку на ревитализацию наших технологий. Сверхскоростные железные дороги, движущиеся со скоростью 250-300 км/час уходят в прошлое с появлением Hyperloop", — сказал Омелян.

Площадка для тестирования данного вида транспорта появится в Днепре при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в Мексике.

К проекту присоединились Академия наук, "Южмаш", "Укроборонпром", Unit City, "Интерпайп", Платформа развития инноваций.

По словам директора "Южмаша", участники рабочей группы общались с основателем проекта Hyperloop One Илоном Маском, пишет "Экономическая правда".

Однако гораздо более активное участие в строительстве украинской площадки примет компания, которая занимается строительством Hyperloop в Мексике — она будет консультировать рабочую группу созданного Центра транспортных инноваций.

Hyperloop представляет собой разработанную Маском транспортную систему, состоящую из стальных труб, внутри которых перемещается поезд — герметичная капсула на аэродинамической подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 километров в час.



Напомним, ранее Сеть бурно отреагировала на сенсационное сообщение Омеляна о Hyperloop в Украине.