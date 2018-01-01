И "тяжелое состояние" не помеха: экс-командир "Беркута" сбежал из больницы

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1 / 4 На видеотрансляции из палаты во время судебного заседания Шаповалов выглядел, будто он почти при смерти. (facebook.com/timoha0752)

Охрана СИЗО с палаты, где находился обвиняемый, была снята.

Бывший "беркутовец" Виктор Шаповалов сбежал из больницы. Во времена Майдана он был командиром роты харьковского подразделения "Беркут". Позднее против него открыли уголовное производство.

Как сообщил на своей странице в Facebook активист Александр Тимошенко, дело Шаповалова рассматривается в Подольском районном суде с 25 января 2016 года.

"Во время судебного заседания 5 апреля 2018 года обвиняемому В. Шаповалову стало настолько плохо (?!), что судья Ю. Зубец вынужден был обсудить вопрос о вызове ему скорой помощи", – отметил Тимошенко.

При этом перед транспортировкой обвиняемого из СИЗО в Подольскийсуда врачи-хирурги осмотрели Шаповалова и не выявили у него ни одной тяжелой патологии. Они не возражали против его участия в заседании суда.

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В результате заседания суда, назначенные на 17 и 27 апреля, а также 3 мая, не состоялось из-за отсутствия обвиняемого, который все это время находился в лечебном учреждении под охраной.

19 мая активисты пришли в центр неотложной медицинской помощи, чтобы "навестить" Шаповалова, который уже 45 суток находился там в "тяжелейшем состоянии". Впрочем, на входе в медучреждение Нацгвардийци рассказали, что в полночь охрана СИЗО с палаты, где находился обвиняемый, была снята, и он исчез в неизвестном направлении.

"Если бы вы только увидели картинку видеотрансляции из палаты во время проведения последнего судебного заседания (состоялось 18 мая. – ред.)! Прооперированный три дня назад человек с подключенными кабелями, различными трубками и действующей на момент видеотрансляции капельницей (вроде ее нельзя было отложить на полчаса позже!?). Когда человек в таком состоянии спустя несколько часов исчезает, возникает много вопросов", – отметил Тимошенко.

Теперь активисты ждут официального ответа на их заявление и жалобу к генпрокурору Юрию Луценко.

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