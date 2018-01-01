"И весну перезимуем". В Сети массово иронизируют по поводу плохой погоды в Украине

В ожидании "подзадержавшейся" весны украинцы "открыли фонтаны" своего остроумия.

В очередной раз выпавший в Украине снег и в целом не вполне свойственная весне погода вызвала шквал шуток от пользователей украинского сегмента соцсети Facebook.

"А кто-то уже шутил про то, что весна не наступит, пока кое-кто не похудеет к лету?", "Не отчаивайтесь, перезимовали зиму – перезимуем и весну", "А когда часы переводили, там никто случайно календарь назад не перевел?", "Снег идет по летнему времени", − всячески поизощрялись они в остроумии.

Напомним, ранее синоптик спрогнозировала, когда в Киеве начнет теплеть.