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"И весну перезимуем". В Сети массово иронизируют по поводу плохой погоды в Украине

Сегодня, 16:10
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1 / 5 (facebook.com)

В ожидании "подзадержавшейся" весны украинцы "открыли фонтаны" своего остроумия.

В очередной раз выпавший в Украине снег и в целом не вполне свойственная весне погода вызвала шквал шуток от пользователей украинского сегмента соцсети Facebook.

"А кто-то уже шутил про то, что весна не наступит, пока кое-кто не похудеет к лету?", "Не отчаивайтесь, перезимовали зиму – перезимуем и весну", "А когда часы переводили, там никто случайно календарь назад не перевел?", "Снег идет по летнему времени", − всячески поизощрялись они в остроумии.

Напомним, ранее синоптик спрогнозировала, когда в Киеве начнет теплеть.

 

 
Теги:  
Киев, погода, снег, Facebook
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