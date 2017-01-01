Игнор обращения Путина. СМИ узнали, как в Луганске сторонники Украины встречали 2018-й

Местная жительница сказала, что тихо включала гимн нашей страны.

Одна из жительниц Луганска сказала, что поймала украинскую радиостанцию Скриншот видео с youtube.com

захваченном Луганске некоторые местные жители-сторонники Украины встречали Новый — 2018-й — год по киевскому времени (сейчас разница во времени составляет один час, город живет по московскому).

Люди проигнорировали обращение президента Российской Федерации Владимира Путина, рассказали несколько источников в бывшем областном центре Liga.net.

"Игнор российского Нового года, ждали нашего. Слава Украине!", — отметил местный житель Сергей (имя изменено в целях безопасности).

Луганчанка Марина утверждает, что ей даже удалось поймать одну из украинских радиостанций. "Потом тихо включили наш гимн и загадывали желание о мире. Это главное", — подчеркнула собеседница.

По ее словам, таких, как она, в Луганске достаточно. "Другие же просто приспособились или еще верят, что заберет Рашка (РФ — Ред.)", — заявила жительница.

Ранее СМИ писали, что в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — в захваченном Россией Крыму в разных городах некоторые местные жители устроили фейерверки, отмечая Новый год по киевскому времени.