"Их полк не так уж и бессмертен". Корчинский даст резкий ответ 9 мая "Бессмертному полку"

Лидер националистов намерен провести акцию "Бессмертная дивизия".

Дмитрий Корчинский собирает 9 мая акцию в честь СС "Галичина" Фото: Facebook/Дмитрий Корчинский

Глава партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил , что планирует провести шествие в память о дивизии "Галичина" в ответ на знаменитую акцию "Бессмерный полк".

"В поддержку ватного пропагандистского хэппенинга "Бессмертный" полк, мы инициируем акцию "Бессмертная дивизия". Восьмого и девятого мая с портретами наших дедов и прадедов из дивизии "Галичина" мы должны убедить ватников, что их полк не так уж бессмертен", - написал лидер националистической организации в Facebook.

Фото: Facebook/Дмитрий Корчинский

Напомним, акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших во Второй мировой войне.

Как ранее сообщалось, Корчинский назвал условие, которое станет точкой отсчета полномасштабной войны между Россией и Украиной. Он заявил, что Киев выбрал для себя стратегию выжидания.

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