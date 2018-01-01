Илью Киву на митинге под Кабмином закидали куриными яйцами:фото

Инцидент произошел во время акции протеста работников завода "ДнепрАзот".
По касательной метательные средства задели одного из организаторов митинга, политика и бывшего советника главы МВД Илью Киву, сообщает портал "Вести".
Яйца полетели в его сторону сразу же после того, как он закончил выступать на наспех сколоченной сцене. "Метатели" же быстро скрылись в неизвестном направлении.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Илью Киву исключили из рядов "Социалистической партии Украины".
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