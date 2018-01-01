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Илью Киву на митинге под Кабмином закидали куриными яйцами:фото

Сегодня, 13:20

Инцидент произошел во время акции протеста работников завода "ДнепрАзот".

Кива
Илья Кива УНИАН
В среду, 11 июля, на митинге сотрудников завода "ДнепрАзот", проходящем неподалеку от здания украинского Кабмина на улице имени Михаила Грушевского в Киеве неизвестные забросали участников акции протеста куриными яйцами.

По касательной метательные средства задели одного из организаторов митинга, политика и бывшего советника главы МВД Илью Киву, сообщает портал "Вести".

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Вести

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Вести

Яйца полетели в его сторону сразу же после того, как он закончил выступать на наспех сколоченной сцене. "Метатели" же быстро скрылись в неизвестном направлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Илью Киву исключили из рядов "Социалистической партии Украины".

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Теги:  
Илья Кива, Кабмин, улица Михаила Грушевского, протест, митинг, яйца
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