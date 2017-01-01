"Иногда нужно промолчать". В Сети резко отреагировали на новое скандальное заявление Вятровича

Высказывание Вятровича не всем пришлось по душе.

Заявление директора института национальной памяти Владимира Вятровича, который назвал Михаила Булгакова, Владимира Высоцкого и Виктора Цоя симпатичными, изысканными и респектабельными щупальцами русского мира, получило широкий резонанс в Сети.

Высказывание Вятровича не всем пришлось по душе. В комментариях многие высказались против такого однобокого подхода, учитывая, что Булкагов родился в Киеве и до 26 лет прожил в Украине, у Высоцкого украинские корни, а о гонениях советской власти на рокеров, и в том числе Цоя наслышаны многие:

"А по-моему он просто тролль - он прекрасно все понимает что изрыгает, он сталкивает лбами украинцев разных регионов страны и с удовольствием наблюдает, со стороны, как на все это будут реагировать! Он обыкновенный дешевый провокатор....он опасен как для Запада так и для Востока Украины...", — пишет .

"Щупальца русского мира сидят в Верховной Раде, Кабинете Министров и Администрации Президента. да и сам Вятрович что то сильно на щупальце смахивает", — считает .

"А хто такий, власне, В'ятрович? Це поет чи співак, яким захоплювалися сотні (!) мільйонів людей? Чи може якийсь відомий мистець, який вніс великий вклад у світову культуру? Ніхто і звать Його Нікак", — резко заявил .

"Вот пацана накрывает. Чё он всё таки курит, ну допросите его с пристрастием, ну интересно!", — откровенно троллит .

"Просто нет слов! Да он просто идиот! Это несчастье нам диктует насчёт Высоцкого, Булгакова..... . Я патриот своей страны. Но это невыносимо слушать, маразм", — негодует .

"Фарион-2.0", — коротко прокомментировал .

"Думаю и Высоцкий и Цой очень бы удивились такой точке зрения! Они пели и думали о другом", — считает .

"Иногда нужно промолчать, чтобы лишний раз не показывать собственную глупость", — добавила .

Напомним, ранее известный поэт ответил Вятровичу: "Любить или не любить Высоцкого — личное дело каждого".