Ирина Луценко разъяснила, кого из крымчан будут лишать украинского гражданства

Представитель президента Украины в Раде дала подробные объяснения по наверняка волнующему многих жителей аннексированного Крыма вопросу.

Ирина Луценко во время выступления в Верховной Раде Уніан

Жителей оккупированного Крыма не будут лишать украинского гражданства, если они участвовали в выборах других стран, служили в российских вооруженных силах или в рядах боевиков на Донбассе или получили российский паспорт не по своей воле.

С таким заявлением выступила представитель президента Петра Порошенко в Верховной Раде Украины Ирина Луценко, сообщает портал телеканала "112 Украина".

"Наши граждане, которые вынуждены были осуществить те или иные действия на этой оккупированной территории для того, чтобы сохранить жизнь, чтобы не попасть в тюрьму, чтобы иметь возможность кормить семью, вынуждены были участвовать в референдуме под дулами автоматов или их заставили служить в российской армии или в так называемых "ЛНР" и "ДНР", не будут нести ответственность и не будут освобождаться от гражданства Украины", - заявила она.

По словам Луценко, в законе прописано также, что лишать гражданства Украины будут людей, которые "воспользовались определенными возможностями", участвовали в выборах либо служили в вооруженных силах иных стран по собственной воле.

Напомним, ранее российские СМИ сообщали о том, что Украина не пропустит крымчан в Киев на финал Лиги Чемпионов.

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