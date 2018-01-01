Испытания Javelin в Украине. Что за оружие и почему оно так обрадовало Порошенко

Огонь на испытания велся в условиях, максимально приближенных к реальным.

Противотанковый комплекс успешно прошел испытания в Украине.

На полигоне в Черниговской области прошли первые испытания американской противотанковой ракеты Javelin ("копье"). В качестве цели военные использовали настоящие танки.

При этом президент Петр Порошенко отметил, что ВСУ будет использовать противотанковые комплексы исключительно в зоне боевых действий на Донбассе только с оборонительной целью и в случае широкомасштабного наступления инспирированных Россией боевиков.

По словам президента, использования Javelin дает преимущества при выполнении задач поражения вражеской бронетехники и значительно повышает "живучесть" украинских противотанковых подразделений, уменьшает риски потерь личного состава.

По мнению главы государства, "джавелины" станут дополнительным фактором сдерживания российской агрессии.

Характеристики

Прав ли Порошенко, делая такое утверждение? Похоже, что да. Американский переносной противотанковый комплекс FGM-148 Javelin давно заслужил свою славу во всем мире как дорогостоящее, но очень эффективное оружие. Как писал The National Interest, ракеты Javelin настолько эффективны, что во многих случаях вопрос том, кому США их поставляют, приобретает политическое значение. Это оружие превосходно проявило себя в Ираке, Афганистане и Сирии.

Его преимущества перед другими аналогичными комплексами, вроде "Тоу" или российского АТ-14 в том, что боец может производить выстрел из-за укрытия, поскольку "Джавелин" не требует наведения на цель и дальнешего ее отслеживания по лазерному лучу - во втором поколении ПТРК цель должна оставаться в пределах видимости пускового устройства до попадания ракеты. Тепловизионная матрица Javelin позоволяет стрелять в условиях задымленности, темноты и не реагирует на средства оптико-электронного подавления, поскольку использует тип инфракрасного наблюдения.

Другим несомненным плюсом является вес установки (около 25 кг). Главное же преимущество Javelin в том, что ракета через секунду после выпуска начинает набирать высоту и падает по настильной траектории почти вертикально туда, где находится самая незащищенная часть машины: верхняя часть брони танков значительно слабее, чем боковая или лобовая.

Комплекс также эффективен в случае, если цель находится слишком близко для того, чтобы ракета могла набрать высоту, или имеет верхнюю броню, которую Javelin пробить не способен. Для таких случаев в ПТРК предусмотрен режим прямого поражения цели. Такая стрельба эффективна и против летящих низко вертолетов. В Афганистане ракеты использовали в том числе для поражения боевой техники и укрепленных сооружений противников, хотя и не слишком часто - The Daily Signal отмечает, что одна ракета, выпущенная из ПТРК, обычно стоит дороже той техники, которую уничтожает.

Что же касается динамической защиты против тандемных беоприпасов, которую устанавливают сегодня на все современные танки, то и ее Javelin обходит благодаря лидирующему заряду, который расположен в передней части и предназначен для подрыва защитных контейнеров без ущерба основному заряду, кумулятивная струя которого пробивает броню, уже не защищенную ранее подорванной дополнительной защитой.

Главный минус "Джавелинов" - относительно невысокая дальность стрельбы, до 2,5 км. В этом компоненте российский "Корнет" и американский BGM-71 ТOW "джавелины" превосходят почти в два раза. Последние версии ПТРК поставили планку дальности в 4,5 км, но Украина таких образцов не получала. Другой нюанс - против новейших танков, чьи системы защиты, инфракрасных помех и брони постоянно совершенствуются, Javelin до сих пор не использовался.

Применение

При этом по условиям США Украина не может использовать полученные американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения на Донбассе.

Как сообщил заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, на сегодняшний день существуют определенные ограничения, которые приняты в отношении Украины.

"Условие – не использовать эти комплексы непосредственно на линии соприкосновения. Но надо понимать, что это ограничение может быть отменено в любой момент. Я постоянно держу связь с нашими военнослужащими — от солдат до генералов. Очень распространена ситуация на протяжении последнего года, когда бронированная техника — то БТР или БМП, или танк противника выезжает на определенное расстояние, полтора километра или два, по-разному, и чувствует полную безнаказанность. Мы можем применять согласно Минским договоренностям исключительно минометы 80 калибра, а таким оружием поразить танк практически невозможно, они начинают расстреливать позиции наших воинов", — объяснил он.

Хоть само оружие вряд ли изменит ход боевых действий, оно способно оказать психологический эффект как на украинскую армию, так и на украинских политиков - поставка "Джавелинов" свидетельствует о серьезной поддержке Украины со стороны США и намерении если не уничтожить, то, по крайней мере, заморозить вероятное обострение.

Специальный представитель Белого дома по Украине Курт Волкер отмечал, что российских танков больше на Донбассе больше, чем во всей Западной Европе вместе взятой. Javelin для них - серьезная угроза.

1 марта Государственный департамент США одобрил продажу Украине 210 противоракетных комплексов Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.

Читайте наши новости в Facebook