Испытания модернизированного ЗРК и крылатой ракеты. Эксперт объяснил истерику Москвы

Мы движемся в правильном направлении, подчеркнул Сергей Згурец.

В Украине испытывают комплекс "Печора" "Военное обозрение"

Вопрос поставок зенитно-ракетного комплекса "Печора" для украинской армии будет решаться после того, как в ходе дальнейших испытаний будут подтверждены характеристики этого комплекса, которые для ВСУ должны быть выше, чем для иностранного заказчика.

Как подчеркнул во время чата в "Главреде" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, испытания модернизированного комплекса "Печора", а также испытания крылатой ракеты "Нептун" подтверждают, что за годы войны в Украине активизировались работы по созданию новых образцов вооружений или модернизации существующих образцов.

"И этот потенциал добавляет оптимизма, что впоследствии и украинская армия будет усилена за счет новой техники. По реакции Москвы — она была отрицательная и истерическая по каждому из этих испытаний. Что подчеркивает лишь один вывод — с точки зрения создания новых образцов вооружений мы движемся в правильном направлении", — подчеркнул Згурец.

Напомним, ранее Згурец оценил роль Javelin в укреплении обороноспособности Украины.