Источник: СНГ готовит санкции против Украины

Содружеству не нравится, что Киев уже четвертый год не платит членские взносы.
"Украина уже четвертый год отказывается платить взносы. Несмотря на это, никто выталкивать Киев из СНГ не собирается. Все партнеры, наоборот, заинтересованы в том, чтобы украинцы не теряли связей с Содружеством", — заявил постпред России при СНГ Андрей Шведов.
Кроме того, он отметил двусмысленность в отношении Киева к СНГ. "Но все же, как представляется, сохраняется понимание, что выход из организации ударит по интересам самой Украины и по ее гражданам", — подчеркнул постпред.
Напомним, о том, что Украина будет пытаться выйти из ряда соглашений в рамках СНГ, сообщалось еще в 2016 году.
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