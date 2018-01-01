"История повторяется в виде горящего борделя". Соцсети об освобождении Труханова

Самой обсуждаемой новостью дня в украинском сегменте Facebook стало освобождение мэра Одессы из-под стражи на поруки депутата БПП.

Мэра Одессы освобождали из зала суда под крики "Браво!". Фото: УНИАН УНИАН

Соломенский районный суд Киева избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личной поруки и освободил в зале суда. Суд отпустил его на поруки народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Дмитрия Голубова.

Стоит отметить, что суд отклонил ходатайство Специальной прокуратуры о помещении Труханова под стражу с возможностью выхода под залог в 50 миллионов гривен.

Соцсети обсуждают решение Соломенского райсуда.

"Сегодня еще несколько десятков/сотен украинцев примут решение уехать из страны. У меня все", - коротко комментирует Евгений Кузьменко.

Журналист Виктор Трегубов вспомнил, что он предполагал подобное развитие событий: "Вчера на Эспрессо озвучил предположение, что Труханов мог вернуться лишь в случае, если убедился, что заключение ему не грозит. А как хотелось ошибаться".

Решение отпустить Труханова под обязательство нардепа Голуба телеведущая Соня Кошкина назвала "круговой порукой как она есть": "Могло ли быть по-другому? Нет. Иначе Труханов бы не вернулся. Нет. Поэтому что он ещё нужен власти в контексте 2019-го. Нет. Поскольку его нужно было посадить на крючок и сие благополучно произошло. Что ж, одним гвоздем в крышку гроба больше".

"Суд отпустил мэра Одессы Труханова на поруки. ARE YOU AHUELI TAM?!", - кратко комментирует решение суда Юрий Гудименко.

Руководитель Одесского кризисного медиацентра Алена Балаба обратилась к президенту Петру Порошенко:"То чувство, когда мэра-вора выпускают "на поруки" мошенника-кардера. Эх, НАБУ, все плохо. И не пишите, что так вышло, потому что нет Антикоррупционного суда. Его и не будет, пока в стране все решает "политическая воля" главного. В парламентско-президентской республике. Договорняки - признак тупости, феодализма и проигрыша. Вы проиграете, Петр Алексеевич. Не зря в летний приезд в Одессу вас держали за решетками".

Политолог Дмитрий Корнейчук убежден, что выход одесского градоначальника на поруки означает, что судебная система в стране управляется в ручном режиме:

"Соломенский суд Киева отпустил на поруки арестованного НАБУ мэра Одессы Труханова. Порошенко по-прежнему показывает, что контролирует в "ручном" режиме судебную систему в стране. И готов отбиваться от давления Вашингтона в виде НАБУ. Но этим же самым Порошенко вновь подтверждает Вашингтону, что его необходимо убрать. И дает возможность прекрасно это сделать под видом борьбы с коррупцией. А Труханов итак уже выбит из схемы Банковой по фальсификации выборов..."

Александр Нойнец напоминает, что поручившегося за мэра Одессы депутата Голубов самого брали на поруки депутаты в 2005 году.

"Соломенский суд отпустил Труханова на поруки нардепа от БПП Голубова. А в 2005-м международного преступника Голубова, известного также, как кардер Скрипт, в этом же самом Соломенском суде взяли на поруки два народных депутата от Партии Регионов. История повторяется в виде горящего борделя. А людям, которые взяли Голубова в БПП и нардепы - мой пламенный привет. Первый раз, как нет вопросов к НАБУ. Все вопросы только к любимой партии любимой власти. Хотя, и там тоже вопросов нет, честно говоря. Какие уже вопросы", - резюмирует Нойнец.