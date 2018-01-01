Ивана Купала-2018 в Украине: куда пойти

Также эти выходные порадуют киевлян и гостей города насыщенной программой музыкального фестиваля Atlas Weekend.
Вторым не менее интересным мероприятием предстоящих выходных является музыкальный фестиваль Atlas Weekend.
Читайте также Погода в Украине 7-8 июля: на выходных ждем дождей с грозами и жары
Праздник Ивана Купала-2018: куда пойти
Наиболее масштабные гуляния намечены на территории Национального музея архитектуры и быта под открытым небом в Пирогово в Голосеевском районе Киева: в этом году там пройдет фестиваль "Ночь на Ивана Купала", пишет УНИАН.
В программе:
Цена: вход в Пирогово для взрослых – 50 грн, для детей старше семи лет – в 30 грн.
Читайте также Иван Купала: что нужно и что нельзя делать каждому знаку Зодиака
В развлекательном парке "Киевская Русь" начнутся вечером 6 июля и продлятся до 8 июля.
В программе:
Все желающие смогут заночевать на территории парка.
Цена: вход – для взрослых 200 грн, для пенсионеров 100 грн, для школьников 50 грн.
Читайте также Ритуалы на Ивана Купала-2018: что нужно делать и что нельзя
Кроме того, праздничные программы к празднику Ивана Купала-2018 подготовили и другие столичные парки – "Мамаева слобода", "Феофания", Sky Family Park и др.
Также 6 июля в Киеве запланирована экскурсия "Вечер накануне Ивана Купала", которую проведет главная украинская "ведьма", писательница Лада Лузина. Начало мероприятия – 19:31 от памятника князю Владимиру на Владимирской горке.
Цена – 150 грн. Всем желающим принять участие нужно зарегистрироваться заранее.
Читайте также С праздником Ивана Купала-2018: поздравления и анимированные открытки
7 июля в столичном Caribbean Club состоится этно-вечеринка "В ночь на Купала". Тематическую программу представят украинская фольклорная певица Оксана Стебельская и ее музыкальный проект "Українські Барви". Вход только в вышиванках!
В программе:
Цена: 150-400 грн. Начало в 18:00.
Ивана Купала-2018 во Львове: куда пойти
Во Львове праздник отметят на территории парка Знесенье
Ивана Купала-2018 в Харькове: куда пойти
На территории Литературно-мемориального музея Г. Сковороды в селе Сковородиновка намечен фестиваль песенно-обрядового фольклора "Мистерии Купала".
Ивана Купала-2018 на Закарпатье: куда пойти
В Закарпатской области состоится KUPALA Fest в селе Турья-Пасека.
Ивана Купала-2018 в Полтаве: куда пойти
В Полтавской области планируется фольклорный праздник "Купальские игры на родине Гоголя" на территории музея-заповедника М. В. Гоголя.
Ивана Купала-2018 в Николаеве: куда пойти
Здесь праздник Ночь на Ивана Купала состоится в селе Мешково-Погорелово в 10 км от Николаева.
AtlasWeekend 2018: программа на 7-8 июля
7 июля
На главной сцене за день до окончания фестиваля выступят Epolets, Бумбокс, а также хедлйнеры Atlas Weekend британский культовый дуэт The Chemical Brothers. Кроме того, на западной сцене споют Артем Пивоваров и Луна. На восточной сцене выступит российский исполнитель "Нейромонах Феофан", который обещает привезти в украинскую столицу исконно русские гулянья.
Main Stage
West Stage
East Stage
North Stage
Читайте также Стало известно, почему легендарная рэп-группа "Кровосток" не выступит на Atlas Weekend
Night Stage
GALAXY Night Stage
Читайте также Без трусиков? Настя Каменских поразила откровенным нарядом на Atlas Weekend
8 июля
В последний день фестиваля выступит самый долгожданный хедлайнер – легендарные идолы британского рока группа Placebo. Также на главной сцене споют украинцы Антитела. К восточной сцене стоит подойти ради британцев Enter Shikari, а к северной – чтобы послушать скандального российского репера Face.
Финальным хедлайнером станет группа Placebо.
Main Stage
West Stage
East Stage
North Stage
Отметим, что на фестивале можно будет послушать музыку до утра – с 12 ночи до 6 утра на ночной сцене будут выступать диджеи с сетами.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram