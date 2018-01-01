Из Греции вернулись 12 украинских моряков с судна Mekong Spirit

Другие члены экипажа будут, согласно решению суда, находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.

В Украину вернулись 12 членов экипажа грузового судна Mekong Spirit, которые более года удерживались Грецией по обвинению в якобы контрабанде оружия.

Родные и близкие встретили моряков в аэропорту, передает "Громадське".

"Мы устали с дороги, у нас было четыре пересадки. Хотим домой, отдохнуть. Я сына полтора года почти не видел. Он меня даже не помнит", — рассказал один из украинских моряков.

Условием возврата моряков на Родину является ежемесячная отметка в консульстве Греции в Одессе.

Другие члены экипажа контейнеровоза - капитан, старпом и рядовые будут, согласно решению суда, находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств.

Напомним, контейнеровоз Mekong Spirit был задержан греческой полицией 25 мая 2017 года по подозрению в перевозке товаров военного назначения. Членами его экипажа являются 17 граждан Украины, в том числе капитан.

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Напомним, двое украинских моряков приговорены к 180 годам тюремного заключения в Греции. Сергей Шваюк и Петр Литвинчук осуждены за перевозку нелегальных мигрантов. Родственники осужденных заявили, что турецкие работодатели вынудили Шваюка и Литвинчука заняться преступной деятельностью, угрожая им физической расправой.

В марте этого года 40-летний украинский моряк Денис Бровченко получил 180 лет тюрьмы по аналогичному обвинению. До того сообщалось о сотнях украинских моряков, задержанных в Греции по подозрению в перевозке нелегальных мигрантов.

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