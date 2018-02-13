Из Крыма в Россию "депортировали" 23 украинца, опубликовано видео

Граждане Украины работали на аннексированном полуострове в сфере строительства.

В Крыму украинцев назвали "нелегалами" и выслали с полуострова. Фото: my-evp.ru

Евпаторийский городской суд Крыма принял решение о "депортации" 23 граждан Украины. Территория, на которую их должны вывезти, изначально была неизвестна.

Позже о местонахождении украинских "нелегалов" сообщил адвокат и эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский, передает Громадське радио.

"Можно сказать, что, видимо, была такая массовая акция, когда все они были задержаны. Там буквально с разницей 5-10 минут были составлены протоколы. И с такой же разницей в 10 минут происходили судебные разбирательства", - сказал адвокат.

По словам Мартыновского, в суде фигуранты не были обеспечены защитой. Украинцев обвинили в "незаконном осуществлении иностранным гражданином трудовой деятельности". Они отправлены в центры временного содержания иностранных граждан, которые находятся на территории России. В частности, это - село Новоукраинское Краснодарского края, также в городе Новочеркасск Ростовской области.

"Сейчас мы располагаем точной информацией о том, что все эти лица находятся именно в этих двух центрах. И мы получили эти данные непосредственно от администрации центров", - заявил Мартыновский.

Сообщается, что все незаконно задержанные являются жителями материковой Украины, законодательство которой, пребывая в Крыму, они не нарушали.

Известно, что мужчины работали на реконструкции детского дошкольного учреждения в селе Приозерное рядом с Евпаторией.

Как сообщалось ранее, в аннексированном Крыму Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже.