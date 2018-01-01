Из Мукачево в Будапешт запускают прямой поезд: цена билетов

Преимуществом маршрута станет то, что на новом направлении не придется тратить время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую.

Открывается железнодорожный маршрут Мукачево — Будапешт. Фото: Facebook/пресс-центр Укрзализныци

"Укрзализныця" анонсировала запуск совместного с венгерским перевозчиком прямого железнодорожного маршрута Мукачево — Будапешт.

"В одну из самых живописных столиц Европы можно будет добраться комфортным поездом без пересадок. ПАО "Укрзализныця" совместно с MÁV-START nemzetközi utazások планирует запустить прямой маршрут Мукачево — Будапешт", – написал и.о. генерального директора ведомства Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

Преимуществом маршрута станет то, что на новом направлении не придется тратить время на перестановку вагонов с широкой колеи на узкую. Это сэкономит пассажирам несколько часов дороги.

Цена на билеты в первый класс составляет около 1000 грн, во второй класс — 700 грн.

Если инициатива получит развитие, то УЗ займется масштабной реконструкцией вокзала в Мукачево, где планируют создание мощного хаба для путешествий по странам ЕС.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" запускает поезд из Киева в три европейских столицы, была названа цена билета. Чиновники отчитались о закупке железнодорожного состава.

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