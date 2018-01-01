"Из пакета выскочили мыши и выкатился череп". Под Харьковом в квартире отшельника нашли два трупа

Соседи рассказали, что умерший хозяин жилья сносил в квартиру хлам, который вонял на весь дом.

Полицейские обнаружили страшную находку в одной из квартир Чугуева УНИАН

В Чугуеве Харьковской области в захламленной квартире одной из пятиэтажек обнаружили полуразложившееся тело 58-летнего хозяина, а также еще одно мумифицированное тело.

Соседи рассказали, что умерший хозяин жилья сносил в квартиру хлам, который вонял на весь дом, несколько недель назад мужчина исчез, а вонь из квартиры усилилась, сообщает ТСН.

"Целый рой мух летал черных, зеленых — трупных. Забили тревогу. Все грешили на подвал, а оказалось, вот эта квартира", — рассказали соседи о ситуации вокруг злосчастной квартиры.

В квартире, среди кучи помоев, полиция нашла полуразложившееся тело 58-летнего хозяина, а под кучей хлама нашли еще одно тело. Соседка рассказала, что найденное тело было мумифицированное.

"Мы продвинулись на метр-полтора от входной двери, а прошло минут 40, и нанизали вилами синий пакет, откуда повыскакивали мыши и выкатился череп с волосами. Мы прекратили разгребать и вызвали полицию. Нам, жильцам дома, кажется, что это его жена, которая пропала лет восемь назад", — сообщила очевидец.

Соседи сообщили, что покойный хозяин жилья когда-то был женат, а потом его жена исчезла, и он начал превращать квартиру в помойку.

В полиции подтвердили, что найденное тело принадлежит женщине, но кто она и сколько пролежала – без экспертиз говорить рано.

Напомним, ранее жильцы рассказали о киевской квартире-свалке с мышами.

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