Из Украины выдворили пропагандисток росТВ, опубликовано видео

Валентина Соловьева принудительно возвращена в РФ, а Ольга Юрьева в Казахстан.
Как сообщает пресс-служба СБУ, 9 мая Соловьева принудительно возвращена в РФ, а Юрьева в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года.
В сообщении говорится, что они были командированы в Киев для подготовки тенденциозных сюжетов о праздновании в Украине "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне".
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что по замыслу российских пропагандистов отснятые Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения", — заявили в СБУ.
Напомним, ранее из Украины выдворили российского журналиста-пропагандиста, "работавшего" в ДНР.
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