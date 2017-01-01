Из-за непогоды обесточены почти 400 населенных пунктов: движение на трассе Киев-Чоп парализовано

На Львовщине в результате мощного снегопада в районе курорта Плай образовался затор на трассе Киев-Чоп

В Украине из-за сложных погодных условий оказались обесточены 394 населенных пункта в семи областях. А на Львовщине в результате мощного снегопада в районе курорта Плай образовался затор на трассе Киев-Чоп.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, без электричества остались: Львовская – 220, Ивано-Франковская – 46, Закарпатская – 44, Тернопольская – 43, Ровенская – 22, Черниговская – 18 и Сумскй – 1.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, во Львовской области в результате мощного снегопада в районе курорта Плай между селом Орява и Тухолька образовался затор на трассе Киев-Чоп.

Полиция Львовщины предупреждает о сложных дорожных условиях в области из-за непогоды.

"На многих участках дорог области затруднено движение в связи с погодными условиями. Будьте максимально внимательными и осторожными. Соблюдайте правила дорожного движения и по возможности, воздержитесь от поездок, особенно с детьми", — отметили в полиции.