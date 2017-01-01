Из зоны конфликта на Донбассе вывели крупнейшую бригаду ВСУ: фото

Снимки были опубликованы в соцсети Facebook.

Из зоны военного конфликта на Донбассе вывели 128-ю отдельную горно-пехотную бригаду Вооруженных сил Украины.

Ее военнослужащие уже прибыли на место постоянной дислокации – в Закарпатскую область, сообщается в группе "Рух підтримки закарпатських війьскових" соцсети Facebook.

Кроме того, в Закарпатье прибыл эшелон с техникой и автомобилями бригады.

Также известно, что данное подразделение, также известное как Закарпатский легион, является одной из крупнейших в ВСУ.

По информации портала Mukachevo.net, бойцы бригады должны пробыть за пределами зоны АТО в пунктах постоянной дислокации около полугода − минимум до июля нынешнего года.

Напомним, ранее журналист рассказал о продвижении вперед сил АТО.