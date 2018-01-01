Избиение Мустафы Найема: стали известны новые важные подробности

Постепенно начинает проясняться полная картина инцидента с дракой, в которой пострадал нардеп.

Мустафа Найем в карете скорой помощи "Информатор"

После драки возле Бессарабского рынка в столице Украины между нардепом Мустафой Найемом и кавказцами из джипа Mercedes-Benz произошел еще один конфликт.

Соответствующее сообщение в среду, 2 мая, на своей странице в сервисе микроблогов Twitter опубликовала журналистка Оксана Коваленко.

"Немного деталей об избиении Мустафы. После первого эпизода на бульваре Шевченко, Магомед-Амин Саитов бежал через "Метроград" (поздемный торговый центр — "Главред"). Мустафа побежал за ним. В районе Скоропадского произошла еще одна драка. Там Мустафу повалили на землю и били. Уже тогда они знали, что Мустафа — депутат", — говорится в тексте.

Twitter

Напомним, ранее в полиции сообщили о том, что задержали участников нападения на Мустафу Найема. Однако позднее брат пострадавшего, Маси Найем, заявил, что реальный виновник избиения не был задержан.

Самого Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре. Позднее в интернет "залили" полное видео драки.

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