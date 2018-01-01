Избиение Мустафы Найема: Журналист рассказал о состоянии здоровья нардепа

Пострадавший народный избранник, похоже, надолго стал "клиентом" медучреждения.

Найем сразу после избиения в карете скорой помощи "Информатор"

Моральный дух избитого нардепа Мустафы Найема по-прежнему высок, но состояние тела по-прежнему требует ухода и лечения травм.

Такое сообщение в четверг, 3 мая, на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал журналист Юрий Бутусов.

"Сегодня навещал Мустафу Найема в больнице. Он держится молодцом, всех успокаивает, всех подбадривает, по-мужски. Но на самом деле он получил тяжелые ранения, и состояние его требует ухода и лечения, у него нельзя долго быть. После детального обследования выяснилось, что у Мустафы сразу два перелома, и весьма опасных. Перелом челюсти и перелом гайморовой пазухи. Сотрясение мозга. Почти все время к нему заходят врачи", − говорится в тексте.

Напомним, дорожный конфликт в центре Киева, закончившийся избиением Найема, произошел 30 апреля. Затем полиции сообщили о том, что оперативно задержали участников нападения на Мустафу Найема. Однако позднее брат пострадавшего, Маси Найем, заявил, что реальный виновник избиения не был задержан.

Самого Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре. Позднее в интернет "залили" полное видео драки.

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