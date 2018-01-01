Избиение Найема: Мустафе резко стало хуже, а полиция раскрыла новые детали

Андрей Крищенко рассказал подробности о пятом фигуранте дела.

Найема избили вечером 30 апреля. twitter.com / Скриншот из видео

Как рассказал в комментарии "112 Украина" брат народного депутата Маси Найем, у нардепа второй день держится высокая температура: "Сейчас забрали направление на судмедэкспертизу. Что касается состояния, ему стало хуже сегодня, температура 38,5 держится второй день".

Он также рассказал некоторые подробности случившегося инцидента: "Есть две точки инцидента. Одна была возле Бессарабской, вторая, когда ребята убегали, Мустафа их догонял, чтобы дождаться полиции, это происходило с другой стороны "Арены" (торговый комплекс в центре Киева)".

В свою очередь глава полиции Киева Андрей Крищенко рассказал подробности о пятом фигуранте дела. Он также объяснил, как одному из подозреваемых все-таки удалось сбежать и почему действия задержанных квалифицировали именно как "Хулиганство".

"В 17:27 30 апреля на линию 102 поступила информация о конфликте. На место сразу выехали патрули и следственно-оперативная группа. Чуть больше, чем через час был найден автомобиль "Мерседес". В нем было три человека, которые принимали активное участие непосредственно в хулиганских действиях. Второй автомобиль был объявлен в розыск. Все данные о том, кто в нем, на тот момент известны не были", – рассказал Крищенко действия полиции в хронологическом порядке.

По его словам, следственно-оперативная группа работала на месте больше двух часов: собирала видео, устанавливали и опрашивали свидетелей.

"Когда было собрано видео, а это большой объем работы, который был сделан по горячим следам, это дало возможность квалифицировать действия троих задержанных как хулиганские. Они были задержаны в порядке ст. 208, сразу были доставлены в изолятор временного содержания, там они и находятся. Им уже было предъявлено подозрение вчера, 1 мая, по ст. 296 ч. 2. (групповое хулиганство – ред.). Следователь обратится в суд об избрании меры пресечения", – пояснил он.

И добавил: "По тому человеку, который непосредственно наносил телесные повреждения. Мы установили, что он через 2,5-3 часа уже покинул территорию Украины. То есть тогда следственно-оперативная группа еще работала на месте и личность его не была установлена. Но на тот момент мы по номерам автомобиля установили адрес, по которому он зарегистрирован. Выехали на место, автомобиля там не было и этого человека там не было".

По его словам, человек, который непосредственно наносил удары, заказал билет в интернете уже через 25-30 минут после событий: "На момент, когда он пересек границу, на момент отлета, его личность еще не была установлена. Ему заочно предъявлено подозрение по ст. 296 ч. 2 и 122 ч. 1. (тяжкие телесные повреждения средней тяжести – ред.) Он объявлен в розыск, в суд направлено ходатайство о его принудительной доставке в суд с целью избрания меры пресечения".

Крищенко также пояснил, почему всем не было предъявлено подозрение по ст. 122 ч. 1: "Потому что наше законодательство четко предполагает, что по телесным повреждениям подозрение предъявляется тем, кто эти телесные повреждения непосредственно наносил. На видео мы видим два удара, но локализацию этих ударов, характер ударов и их количество установит судмедэкспертиза. А остальным, тем, кто не наносил удары, по совокупности доказательств, по совокупности их действий, предъявлено подозрение по ст. "Хулиганство" часть 2 – групповое хулиганство. И санкция этой статьи больше, чем санкция по ст. 122 ч. 1".

Что касается пятого участника конфликта, то это водитель БМВ. "Мы видим из показаний, что он не принимал активных действий в этих событиях. Его личность устанавливается. Как только он будет установлен, его также допросят, будет проведено опознание и остальные следственные действия, как с потерпевшим, так и со свидетелями. Если в его действиях, будет состав преступления, ему также будет предъявлено подозрение", – заверил глава столичной полиции.

По его словам, в суд направлено ходатайство о проведении экспертизы: "Учитывая изменения в законодательстве мы не можем назначить экспертизу. Экспертиза назначается только по решению суда, когда состоится судебное заседание, мы не можем сказать. Возможно, депутаты обратят на это внимание, у нас есть случаи, когда экспертизы даже по ДТП с потерпевшими назначаются только через месяц. Это очень затягивает процесс расследование уголовных производств. Возможно, это станет катализатором, и эту норму изменят, чтобы следователь сам мог назначать экспертизу".

Напомним, Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре. Позднее в интернет "залили" полное видео драки.

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