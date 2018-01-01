Избиение Найема: суд избрал меру пресечения всем подозреваемым

Прокуратура получила разрешение на задержание одного обвиняемого, который успел сбежать из страны.

Подозреваемые отправлены под домашний арест Фото: Facebook/Маси Найем

Как сообщает в Facebook Маси Найем, Ахмед Саитов и Умолт Темербулатов, согласно решению судебной инстанции, будут находится до 30 июня включительно под ночным домашним арестом с 23:00 до 6:00 без права внесения залога.

Третий подозреваемый, гражданин России Магомед Саитов взят под круглосуточный домашний арест.

Суд постановил задержать лишь одного участника нападения на нардепа - Магомеда-Амина Саитова, который является основным фигурантом дела. Однако ему удалось через несколько часов после инцидента улететь в Баку.

Как известно, адвокат пострадавшего Алина Самалец заявляла в зале суда об угрозах в адрес ее подзащитного и требовала заключения обвиняемых под стражу.

Напомним, ранее брат пострадавшего Маси Найем рассказал, что нардепу стало хуже, у него второй день держится температура.

Как ранее сообщалось, Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре. Позднее в интернет "залили" полное видео драки.

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