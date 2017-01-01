Избиения и рабский труд. Освобожденный боец ВСУ рассказал о пребывании в плену "ДНР"

Военнослужащий Александр Морозов пробыл в плену боевиков почти три года.

Боевики "ДНР" жестоко избивают заложников news-hot.net

Сержант Вооруженных сил Украины Александр Морозов, освобожденный из плена на оккупированных территориях, рассказал, что ему пришлось пережить, будучи заложником у боевиков "ДНР"

Военнослужащий отметил, что его задержали боевики в окрестностях донецкого аэропорта — возле спортивного комплекса "Олимпийский", когда он попытался проникнуть в здание.

"Они избивали, допрашивали... Сначала думали, что я просто мародер, который залез туда и думал что-то своровать. Но потом, в итоге, когда я сказал, что я боец Вооруженных сил Украины, они стали более агрессивными. Удары стали прилетать более сильные. Избили так, что у меня уши, трещины в ребрах, трещина в кисти, глаза были заплывшие. Избит был до такой степени, что не мог видеть. Повезло просто, что было рассечение - за ночь кровь стекла и открылся один глаз", — отметил Морозов в интервью "112 Украина".

Держали его, утверждает военнослужащий, изначально то в гараже, то в подвале, потом перевезли в бывшее здание СБУ, затем опять переводили из подвала в подвал и только летом 2016 года — в Макеевскую колонию.

Боец отметил, что в здании СБУ пленных использовали, как рабов, а в Макеевской колонии плохо кормили. "Похудел, непосредственно, уже когда попал в Макеевскую колонию. Там, конечно, обычная тюремная баланда. Все познается в сравнении. Мы просто, когда сидели в камерах этих, мы практически все время (у нас там было два часа прогулки и два часа телевизора в день) сидели в камерах. Но зато мы не видели этих сепаров", — сказал он.

Напомним, ранее освобожденный украинский боец рассказал о пытках в плену "ДНР".