Избил и посадил на цепь. На Луганщине задержали нелюдя, издевавшегося над ребенком

< > < >



1 / 3 На Луганщине нелюдь издевался над ребенком (lg.npu.gov.ua)

Задержан 48-летний местный житель, который мучил беззащитного ребенка.

В селе Травневое Сватовского района Луганской области задержали мужчину, который избил и посадил на цепь 10-летнего ребенка.

В полицию пострадавший позвонил от соседей, к которым тайком сбежал от своего мучителя, мальчика доставили в больницу, сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области.

В результате задержан 48-летний местный житель, который мучил беззащитного ребенка. Он избил ребенка ремнем. Затем надел мальчику на шею металлическую цепь и, пристегнув его к кровати, еще раз отстегал ремнем. Затем поручил ему работать по дому и в огороде. Улучив момент, ребенок сбежал к соседям и вызвал полицию.

Тяжелых травм у ребенка медики не обнаружили. По факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, которое сопровождалось причинением ему физических страданий, открыто уголовное производство по статье 146 часть 2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что под Мариуполем депутат посадил работника СТО на цепь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram