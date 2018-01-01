Избил и сломал нос. На Сумщине депутат облсовета напал на коллегу

Правоохранители внесли сведения об инциденте в Единый реестр досудебных расследований и начали уголовное производство.

На Сумщине депутат облсовета напал на коллегу Житомир-info

В Конотопе Сумской области полиция возбудила уголовное производство по факту избиения депутатом Сумского областного совета Сергеем Демехой другого депутата этого же облсовета Николая Биркуна.

Инцидент прогизошел в пятницу, 6 апреля сообщил начальник Конотопского отдела полиции Богдан Войцеховский.

Он рассказал, что по заявлению Биркуна об избиении сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Если же по результатам судебно-медицинской экспертизы будут установлены более тяжелые телесные повреждения, например, средней тяжести, то статья по уголовному производству может быть переквалифицирована на более строгую.

Как сообщил Конотопский городской голова Артем Семенихин, нападение на Биркуна, который в облсовете является председателем фракции ВО "Свобода", было совершено на улице Свободы возле локомотивного депо, где работает Биркун.

"Демеха ехал на своем автомобиле вместе с депутатом Конотопского горсовета Натальей Лёвшин. Увидев Биркуна, выскочил из машины, стал ему угрожать, а затем ударил головой в лицо. Сейчас у Биркун сломан нос, что может квалифицироваться правоохранительными органами как телесное повреждение средней тяжести", — рассказал мэр.

По словам Семенихина, это не первый случай подобного отношения Демехи к Биркуну: в прошлом году Демеха якобы угрожал Биркуну пистолетом, но тогда правоохранители уголовное производство не открывали, сообщает УНИАН.

Отмечается, что 17 июня 2017 года в Конотопе между Демехой и одним из местных жителей возник конфликт со стрельбой. Это происшествие по-разному интерпретируется его участниками. По информации начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Эльвиры Бигановой, в тот день в дежурную часть Конотопского отдела полиции одновременно поступило два заявления: одно - от Демехи о том, что один из жителей Конотопа забрал у него золотой кулон; второе — от его оппонента о том, что сам депутат "стрелял в него из пистолета", но не попал. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что события разворачивались на территории местной бани, где между мужчинами возник конфликт. В полиции открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Ход расследования находился на личном контроле руководителя ГУНП области, но его результаты пока не известны.

Напомним, ранее в Николаевском облсовете депутаты устроили драку с участием боксера.