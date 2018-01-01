Избитому нардепу Найему поступают угрозы

Такое заявление в зале суда сделала адвокат пострадавшего.

Адвокат Найема утверждает, что нардепу поступают угрозы Фото: Facebook/Маси Найем

В зале Шевченковского районного суда, где избирают меры пресечения подозреваемым в избиении нардепа Мустафы Найема , адвокат пострадавшего Алина Самалец заявила об угрозах в адрес ее подзащитного.

"Нам хотелось бы, чтобы эти лица содержались под стражей, потому что сейчас приходят угрозы в сети интернет, и я по этому поводу буду рекомендовать клиенту обратиться обязательно к правоохранительным органам относительно применения мер безопасности, а также в отношении тех лиц, которые непосредственно выражают угрозы", - цитирует защитницу Найема Громадское.

Адвокат после избрания меры пресечения обвиняемым в виде домашнего ареста заявила, что будет настаивать на подаче апелляционной жалобы в связи с необъективным, по мнению стороны пострадавшего, решением суда.

Напомним, ранее брат пострадавшего Маси Найем рассказал, что нардепу стало хуже, у него второй день держится температура.

Как ранее сообщалось, Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре. Позднее в интернет "залили" полное видео драки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram