Избитому нардепу Найему поступают угрозы

Такое заявление в зале суда сделала адвокат пострадавшего.
"Нам хотелось бы, чтобы эти лица содержались под стражей, потому что сейчас приходят угрозы в сети интернет, и я по этому поводу буду рекомендовать клиенту обратиться обязательно к правоохранительным органам относительно применения мер безопасности, а также в отношении тех лиц, которые непосредственно выражают угрозы", - цитирует защитницу Найема Громадское.
Адвокат после избрания меры пресечения обвиняемым в виде домашнего ареста заявила, что будет настаивать на подаче апелляционной жалобы в связи с необъективным, по мнению стороны пострадавшего, решением суда.
Напомним, ранее брат пострадавшего Маси Найем рассказал, что нардепу стало хуже, у него второй день держится температура.
Как ранее сообщалось, Найема прооперировали, а нападавшим объявили о подозрении в преступлении. Пострадавший нардеп отметил, что главный подозреваемый в нападении на него уже покинул Украину, затем эту информацию подтвердили и в столичной прокуратуре. Позднее в интернет "залили" полное видео драки.
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