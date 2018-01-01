"Измена и предательство". Полторак выгнал из армии полковника после скандала с хищением ГСМ

Министр обороны принял меры в отношении руководства 46-го Объединенного центра обеспечения Южного региона.

Министр обороны лишил звания полковника ВСУ УНИАН

Начальник 46-го Объединенного центра обеспечения Южного региона в Одессе полковник Евгений Король лишен воинского звания, всех званий офицерского состава, права на выходное пособие, права на пенсионное обеспечение, а также права на пользование медицинскими учреждениями Министерства обороны

Такое решение принял министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак после скандала в одесском Объединенном центре, в котором похитили горюче-смазочных материалов на более чем 6,4 млн гривен.

"С такими офицерами я служить не буду. Я считаю действия руководства 46-го Объединенного центра обеспечения Вооруженных сил Украины и офицеров, которые должны были контролировать их, как предательство - предательство Вооруженных сил Украины и измену военнослужащих, которые сегодня выполняют свои боевые задачи в зоне Антитеррористической операции", — подчеркнул Полторак.

Он отметил, что не воспринимает такое выполнение служебных обязанностей, что "приводит к убыткам Вооруженных сил Украины", а также не воспринимает "работу офицеров, которые своим халатным отношением к своим обязанностям не обеспечивают качественным питанием, качественным вещевым имуществом, создают предпосылки для хищения горючего", передает УНИАН.

Напомним, ранее советник министра обороны Украины Юрий Бирюков сообщил, что в Одесском гарнизоне, после выявления серьезной недостачи топлива на складе 46 Объединенного центра обеспечения ВС Украины, пропали начальники подразделения.

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