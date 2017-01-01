Изменения, гранты и образование. Высшая школа Media & Production представила планы на 2018 год

Высшая школа Media & Production − это образовательный проект группы "1+1 медиа", главной целью которого является обеспечение в Украине качественного медиаобразования мирового уровня.

Продолжая развивать профессиональное медийное образование в Украине, Высшая школа Media & Production при 1+1 медиа представила план работы на 2018. В этом году проект проведет около 28 учебных курсов и мастер-классов, расширив их пул в соответствии с требованиями времени, будет дарить образовательные гранты, намерен выпустить более 600 студентов и запустит программу, что позволит не практикующим преподавателям медиапредметов в украинских вузах стать ближе к практическим реалиям работы в этой сфере.

"Сейчас все больше студентов и выпускников недовольны качеством образования в вузах в связи с устареванием учебных программ, отсутствием практического опыта у преподавателей и несоответствием предоставленной информации требованиям. Именно поэтому они сознательно ищут возможности для получения современных знаний и навыков, выбирая краткосрочные прикладные курсы, корпоративные университеты и программы стажировки. Ведь это придает молодому специалисту дополнительную стоимость на рынке труда и помогает стать экспертом, который будет востребованным лучшими работодателями. Высшая школа Media & Production − это образовательный проект, который построен на практическом опыте ведущих, медиаспециалистов в сфере телепроизводства, современной журналистики и медиаменеджмента: уникальная экспертиза ТСН, развлекательные проекты медиагруппы и производственные мощности 1+1 медиа дают возможность студентам увидеть воочию, как создается телевидения и самостоятельно попробовать это на практике", − отмечает Виктория Гнап, руководитель отдела развития и обучения 1+1 медиа.

Учитывая, что сегодня на рынке труда появляется все больше нишевых профессий, связанных с медиа, кроме уже успешно запущенных программ ранее, в 2018 году в Высшей школе стартуют курсы звездного менеджмента, режиссерский апгрейд для TV (fiction- и non fiction), а также курс медиа-джетсеттеров.

"Для нас важно идти в ногу со временем и готовить специалистов тех направлений, которые наиболее актуальны сейчас. Это касается как медиа, так сферы коммуникаций и пиара. К сожалению, об этих специальностях пока не идет речь ни в одной университетской программе, что делает такие проекты, как Высшая Школа "маст хэвом" для каждого, кто связывает себя с медиа", − комментирует Юрий Билокур, руководитель Высшей школы Media & Production.

Также в этом году Высшая школа будет активно развивать направление предоставления образовательных услуг для корпоративных клиентов и осенью уже во второй раз проведет международный курс для телевизионных продюсеров.

Реализация запланированного начата с обновления корпоративного сайта Высшей школы Media & Production, упрощенная навигация и адаптивный дизайн которого помогут посетителям найти необходимую информацию о курсах и услугах потратив на это минимум времени.

Напомним, Высшая школа Media & Production − это образовательный проект группы "1+1 медиа", главной целью которого является обеспечение в Украине качественного медиаобразования мирового уровня. Приоритетом в учебной программе является предоставление студентам практического опыта на собственных производственных мощностях компании. За четыре года выпускниками Высшей школы стали более 600 студентов, среди которых свыше 150 специалистов присоединились к #команданайкращих 1+1 медиа или работают в других медиакомпаниях