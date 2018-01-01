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Известная российская певица угодила в "Миротворец" за вояжи в Крым и Донецк

Сегодня, 11:43

Еще одна звезда российской эстрады "получила" за участие в пропагандистских шабашах.

Семенович
Анна Семенович Instagram
Известная российская исполнительница Анна Семенович, прославившаяся участием в поп-коллективе "Блестящие" в начале нулевых, была внесена в раздел Чистилище" проекта "Миротворец".

Как сообщают сотрудники проекта, Семенович сознательно нарушила госграницы Украины для того, чтобы посетить аннексированный россиянами Крым, а также участвовала в пропагандистских мероприятиях на оккупированных пророссийскими боевиками районах Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Анна Семенович и ее коллега, певец и композитор Денис Майданов, выступили во временно оккупированном Донецке перед боевиками "ДНР" в честь Дня торговли.

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Теги:  
Анна Семенович, Миротворец, россияне, Крым, Донбасс, боевики,
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