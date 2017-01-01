Известная украинская певица поделилась воспоминаниями о шокирующем вояже в "ДНР"

По словам исполнительницы, во время поездки и у нее, и у ее сопровождающих не были вообще никаких гарантий безопасности.

Руслана Лыжичко "Публичные Люди"

Известная украинская поп-исполнительница, победительница международного песенного конкурса "Евровидение-2004", Руслана Лыжичко рассказала о своей первой поездке на территории, временно оккупированные террористами группировки "Донецкая народная республика".

Своими впечатлениями певица поделилась в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы даже не знали, выедем ли оттуда живыми. Однажды мы попали под обстрел в комендантский час [...]. Когда мы уезжали, не имели никаких гарантий. Какие мы могли иметь гарантии, пересекая наш КПП? Никакие! Да, нам говорили: "Ну, пожалуй, с вами ничего не случится", – подчеркнула она.

Кроме того, певица рассказала о том, как впервые встретилась с главарем группировки "ДНР" Александром Захарченко.

"Когда я приехала впервые, мне Захарченко сказал: "Если кто-то даст по тебе пулеметной очередью, ты должна быть готовой ко всему". И таки дали, и все-таки убили у меня на глазах его телохранителя [...]. Все это произошло, когда я сидела за ним. Я не знаю, где пролетела пуля, но мне просто повезло", – поделилась воспоминанями Лыжичко.