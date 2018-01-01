Известная украинская телеведущая рассказала, как ее избили на свадьбе: видео

Мужчины вели себя, как б*длота, пожаловалась Филонова.

На Елену Филонову на свадьбе нападали "мужики" instagram.com/efilonova

На известную украинскую телеведущую — Елену Филонову — на свадьбе нападали мужчины, позже ее избили.

Ведущая сама рассказала об инциденте, свидетельствует видео, опубликованное на канале Newsroom Kharkov в YouTube.

Филонову избили 18 февраля в Киеве на свадьбе главы Холодногорского района Харькова Максима Мусеева и телеведущей Евы Субботиной, сообщает "24 канал".

"… подходит мужчина, говорит — "вы толкнули девушку". Я обращаюсь к девушке, говорю: "Я вас толкнула?", она говорит — "нет"… Потом мужики начинают вести себя, как б*длота, нападать и реально обижать и бить…", — рассказала пострадавшая.

Потом она увидела одного из своих обидчиков, обозвала, а он ее ударил. После случившегося Филонова пошла в отделение полиции и написала заявление на нападавшего.

Ранее телеведущая Наталья Влащенко заявила, что за десять минут до эфира с экс-главой Администрации президента уже беглого бывшего украинского лидера Виктора Януковича Андреем Портновым ей угрожал нардеп из "Народного фронта".