"К хорошему царю". Житель аннексированного Крыма пожаловался Путину на беспредел: видео

Запись обращения была опубликована на портале YouTube.

Владимир Путин YouTube

Житель аннексированного Крыма записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину - с жалобой "на беспредел, который творится на полуострове".

Такое сообщение было опубликовано на странице RoksolanaToday&Крым в сервисе микроблогов Twitter.

"‏Обращение к Путину. Помогите Ялте. Тонем ... В то время, когда над родиной сгущаются серые тучи, Америка усиливает свое давление, а хо*лы получают безвизовые паспорта, у нас, на России, происходят нелицеприятные вещи", - заявил он в видео.

Кроме того, мужчина жалуется на то, что "в Крыму возводятся заборы, будто создаются вольеры".

"У нас море обносится заборами, у нас ялтинский автовокзал обнесли, сделали там как будто бы вольеры, у нас на трассе Ялта-Севастополь строится огромный 6-метровый забор", - сказал он.

"Посмотрите. Классное рекламное видео жемчужины Крыма. Это ж надо так дожиться... Но Путин-то не знает", - прокомментировал видео автор поста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети разозлились при виде новых снимков заборов в аннексированном Крыму.









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