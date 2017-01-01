К переговорам с захватившим отделение "Укрпочты" в Харькове привлекли его отца

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1 / 3 Полиция продолжает переговоры с захватившим отделение "Укрпочты" (npu.gov.ua)

Из Киева в Харьков самолетом Национальной гвардии Украины перебрасываются дополнительные силы спецназа.

В Харькове группа "полиции диалога" продолжает переговоры с правонарушителем, который забаррикадировался в помещении отделения "Укрпочты", взяв в заложники людей.

Об этом идет речь в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

"Для переговоров с мужчиной, который угрожает применить взрывчатку, привезли его отца. Также на месте работают психологи. Правоохранители проводят все необходимые меры для освобождения тех, кто до сих пор остается внутри", — сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

По его словам, по факту этих событий полиция уже открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 147 Уголовного кодекса Украины - "захват заложников". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Кроме того, из Киева в Харьков самолетом Национальной гвардии Украины перебрасываются дополнительные силы спецназа, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По его словам, территория оцеплена и контролируется снайперской группой спецназовцев.

Напомним, ранее было опубликовано видео из захваченного отделения "Укрпочты".