Кабмин отменил термины "вуз": стало известно новое название

Изменения в украинском высшем образовании продолжаются.

Университетская аудитория "24 Канал"

Украинское правительство утвердило отмено термина "высшее учебное заведение" (с аббревиатурой "вуз") согласно новому закону "Об образовании".

Как в четверг, 26 апреля, сообщают представители пресс-службы Минобразования и науки Украины, теперь будет использоваться термин "учреждение высшего образования".

Кроме того, Кабмин также усилил ответственность за нарушение академической добродетели во время получения ученого звания. Отныне за таковое нарушение не только будут отказывать в звании, но и отбирать его.

Также в правительстве изменили возможность известных деятелей культуры и искусств получать ученое звание доцента.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Минобразования разъяснили вопрос с дипломами из "ЛНР" и "ДНР".

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