"Как Папуа-Новая Гвинея". Худрук театра рассказал о восприятии Украины в Европе, видео

Директор театра "Золотые ворота" убежден, что в западноевропейском медийном пространстве Украина проиграла информационную войну.

Стас Жирков убежден, что об Украине в Европе знают чрезвычайно мало. Фото: скрин видео Youtube

Художественный руководитель и директор театра "Золотые ворота" Станислав Жирков после масштабных гастролей в Германии убедился в том, что об Украине в европейскому социуме известно крайне мало, и для большей информированности предпринимаются незначительные шаги.

Своим мнением театрал поделился в интервью для телеканала Эспрессо.TV.

"Мы просто проигрываем информационную войну, проигрываем, как говорится, всухую. И я понимаю, что порой мы не умеем использовать даже то, что нам дается. Ну вот, например, моя постановка в Магдебурге - это же прекрасный и бесплатный шанс для нашего посольства в Германии сделать промоцию Украины. Но они даже не могут приехать на спектакль. Поэтому я понимаю, что этот механизм не срабатывает", - возмущается режиссер.

Жирков рассказал, что в Магдебурге ставил пьесу "Сталкеры" Павла Арье, а также еще одно произведение. Театральную постановку актеры играли на сцене на немецком языке.

"Я говорю по-английски, поэтому с актерами мы общались на английском, но я неплохо понимаю немецкий плюс был переводчик. А второй спектакль мы уже делали в ко-продукции, поэтому там был одна киевская актриса, один львовский актер и один немецкий. И это был спектакль на немецком, украинском, английском и русском языках, то есть он в таком уже полифоническом режиме", - рассказал он.

Режиссер поделился наблюдениями, полученными во время гастролей. Он убежден, что об Украине в Европе знают крайне мало, будто о какой-то африканской стране. И в этом направлении необходимо долго и упортно работать, убежден худрук.

"Это мое отношение и возможно сейчас на меня кто-то обидится, но мы для них - как Папуа–Новая Гвинея. Они о нас почти ничего не знают. Все эти истории, что, мол, украинская культура известна в мире - ничего этого нет. И этот факт надо принять не обижаясь и идти дальше, создавая эту новую украинскую культуру со всеми этими крутыми фактами, которые у нас там есть", - заключил Жирков.

Напомним, ранее режиссер фильма "Червоный" Заза Буадзе во время чата на "Главреде" высказал мнение о том, что украинский зритель уже попросту отвык от украинского кино, которого до сих пор было крайне мало. Однако ценителей отечественного кинематографа ждет небывалое количество премьер. Причем качество фильмов украинского производства, которые выйдут в прокат, будет достойное, обещает режиссер.