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Цифровое телевидение: как перейти на Т2 и выбрать антенну и тюнер

Сегодня, 14:03

Какое оборудование необходимо для подключения к цифровому телевидению и как его подключить.

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Украина переходит на цифровое телевидение – совсем скоро аналоговое вещание в нашей стране станет историей.

В Киеве и Кировоградской области аналоговое вещание исчезнет с 31 июля, а с 31 сентября - и на остальной территории Украины.

Переход состоится в рамках договора, подписанного в Женеве в 2006 году.  Внедрение цифрового телерадиовещания пройдет в четыре этапа, в каждом из которых области будут отключаться от аналогового сигнала. При этом, в связи с переходом на цифровое вещание по разным прикидкам около трети украинцев могут остаться без телевидения вообще – аналогового сигнала уже не будет, цифрового не будет еще.

Что такое Т2 и как перейти

Бесплатное цифровое эфирное телевидение Т2 позволяет смотреть около 30 украинских каналов в высоком качестве.

Плюсы цифрового вещания – значительно уменьшено количество шумов, улучшенная цветопередача, увеличено качество и чистота звука: по всем параметрам цифровой сигнал превосходит аналоговый.

Тем, у кого есть кабельное, спутниковое или интернет-телевидение, беспокоится не о чем – все каналы будут работать как и раньше. Остальным для просмотра любимых телеканалов зрителям придется подключиться к бесплатному цифровому эфирному телевидению Т2.

Прежде всего, стоит проверить, не вмонтирован ли тюнер в ваш телевизор – практически каждый новый телевизор поставляется с уже предустановленным DVB-T2: в таком случае останется только его подключить к антенне и настроить.  Плюсы проживания в многоквартирном доме – вероятнее всего у вас на крыше уже стоит антенна и все, что вам нужно – подключить идущий от нее кабель к тюнеру.

Если вы не подключены к коллективной антенне, тогда вам необходимо приобрести дециметровую приемную антенну, которая может быть комнатной или наружной. В непосредственной близости от телебашни можно использовать комнатную антенну, на значительном удалении от передающего телецентра — наружную антенну с усилителем, установив ее на максимально возможной высоте. Лучшим решением будет такая установка, при которой антенна направлена в сторону вышки – в случае, если на пути сигнала нет препятствий в виде зданий.

Если же ваш телевизор подключен к комнатной или внешней антенне – придется провести несколько несложных манипуляций.  Для телевизора старой модели необходимо будет купить либо тюнер Т2 и подсоединить его к своему экрану, либо решить вопрос кардинально и приобрести новый телевизор (что не каждому по карману). 

Как выбрать Т2

Чем проще тюнер, тем он дешевле, однако и функции его будут урезаны, так что прежде чем покупать, стоит решить, желаете ли вы получать от Т2 больше, чем просто просмотр каналов.

Часть тюнеров обладают возможностью записи эфира: если вы хотите сохранить себе видео концерта, политического ток-шоу, футбольного матча или любого другого фрагмента эфира, необходимо убедиться, что тюнер содержит разъем для USB-флешки.

Кроме того, некоторые вещатели могут транслировать свои эфиры в разрешениях 2K и 4K – если у вас телевизор с достаточно широким разрешением, имеет смысл взять тюнер с поддержкой HD-форматов.

Если есть возможность взять приставку на тестовый период – обязательно сделайте это. Помимо проверки его работы и сборки (качества пластика, кнопок на пульте) вы избежите разнообразных нюансов, которые могут испортить вам просмотр телевидения – например в случаях, когда пульт от тюнера работает на том же сигнале, что и телевизор, и переключение каналов в тюнере приводит к, например, увеличению громкости звука телевизора. Также тюнер может ловить не все каналы и тут придется разбираться, в чем причина –  стоит перенастроить купленный девайс или озаботиться приобретением лучшей антенны. Также будет немаловажно убедиться, что товар сертифицирован – в таком случае, он будет поддерживать как минимум русский язык, а иногда и украинский тоже.

Вопросы удобства и эстетики тоже никто не отменял: есть тюнеры размером с пару спичечных коробков, есть побольше; есть с возможность выноса инфракрасного сигнала, и в таком случае сам тюнер можно убрать с видного места. Более дорогостоящие модели позволяют и настраивать себя гибче: например, присваивать каналам номера по своему усмотрению, не ориентируясь на присвоенные номера в сети. Кабель HDMI передает сигнал лучше, чем RCA (в народе - "тюльпаны"), но не во всяком тюнере такой разъем существует.

Настройка телевизора со встроенным тюнером DVB-T2 

После подключения кабелей и включения тюнера и телевизора, в соответствии с инструкцией на эксплуатацию телевизора, зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск каналов. В этом случае необходимо ввести номер канала или задействованные в вашем регионе частоты.

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Шаг 1. Отключите электропитание телевизора. 
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифрового телевизора (у которого есть встроенный тюнер DVB-T2).
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор.
Шаг 4. В соответствии с инструкцией на эксплуатацию телевизора, зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера. 
Шаг 5. Произведите автоматический поиск программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск каналов. В этом случае необходимо ввести номер канала или задействованные в вашем регионе частоты.

Настройка цифровой Т2-приставки

Отключите электропитание телевизора. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки (DVB-T2 приемнику). Подключите видео- и аудио кабель (с разноцветными разъёмами) к соответствующим выходным разъемам Т2-приставки и к входным разъемам на телевизоре (в соответствии с цветом). При возможности, лучше задействовать соединение T2-приставки с телевизором через интерфейс HDMI. При этом качество изображения будет выше.

В меню телевизора выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др. В соответствии с инструкцией на эксплуатацию T2-приставки, произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск. В этом случае необходимо ввести номера канала или задействованные в вашем регионе частоты.

Перед тем как приобрести антенну, телевизор со встроенным DVB-T2 тюнером, Т2-приставку убедитесь, что прием цифрового эфирного телевидения по месту вашего жительства в принципе возможен. В противном случае стоит рассмотреть возможность подключения к кабельному, спутниковому или интернет-телевидению.

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Шаг 1. Отключите электропитание телевизора. 
Шаг 2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки (DVB-T2 приемнику). Подключите видео- и аудио кабель (с разноцветными разъёмами) к соответствующим выходным разъемам Т2-приставки и к входным разъёмам на телевизоре (в соответствии с цветом). При возможности, лучше задействовать соединение T2-приставки с телевизором через интерфейс HDMI. При этом качество изображения будет выше. 
Шаг 3. Подключите электропитание и включите телевизор и T2-приставку.
Шаг 4. В меню телевизора выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др. 
Шаг 5. В соответствии с инструкцией на эксплуатацию T2-приставки, произведите автоматический поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации. Можно выполнить ручной поиск. В этом случае необходимо ввести номера канала или задействованные в вашем регионе частоты.

Ориентировочная цена

Бюджетный ТВ-ресивер будет стоит около 350-400 гривен, более продвинутые обойдутся на 100-150 гривен дороже. Антенны будут примерно в том же ценовом диапазоне: хорошие модели от Romsat, Emos или "Мотылек" будут стоить 300-400 гривен. Разумеется, можно найти дешевле – хорошо ловить сигнал может даже простенькая антенна, установленная на шкафу: здесь больше качество зависит от близости вышки.

Список населенных пунктов, где могут возникнуть сложности с приемом цифрового сигнала

п/п  Область Населенный пункт

 

    
     
1-3 Винницкая Бар, Гайсин, Буша
4 Винницкая Горячковка
5 Винницкая Джугастра  
6 Винницкая Качковка 
7 Винницкая Клембовка
8 Винницкая Козятин
9 Винницкая Крижополь
10 Винницкая Леоновка
11 Винницкая Липовец
12 Винницкая Могилёв-Подольский 
13 Винницкая Немиров
14 Винницкая Оратов
15 Винницкая Пищанка
16 Винницкая Ракова
17 Винницкая Теплик
18 Винницкая Томашполь
19 Винницкая Тульчин 
20 Винницкая Хмельник
21 Винницкая Черновцы
22 Винницкая Чечельник
23 Винницкая Шаргород
24 Винницкая Юрьковцы
25 Винницкая Яришев 
26 Волынская Камень-Каширский 
27 Волынская Кортелиси
28 Волынская Локачи
29 Волынская Любомль
30 Волынская Цумань
31 Днепропетровская Апостолово
32 Днепропетровская Васильковка
33 Днепропетровская Верхнеднепровськ
34 Днепропетровская Гуляйполе
35 Днепропетровская Камянское
36 Днепропетровская Кривий Рог
37 Днепропетровская Лиховка
38 Днепропетровская Межевая
39 Днепропетровская Новомиколаевка
40 Днепропетровская Синельниково
41 Днепропетровская Томаковка
42 Днепропетровская Широкое
43 Донецкая Доброполлье
44 Донецкая Олександровка
45 Житомирская Андрушовка
46 Житомирская Городница
47 Житомирская Емельчино
48 Житомирская Житомир (местами по городу)
49 Житомирская Коростишев 
50 Житомирская Радомышль
51 Житомирская Ружин
52 Житомирская Старый Любар
53 Житомирская Чуднев
54 Закарпатская Береговое
55 Закарпатская Беласовица
56 Закарпатская Богдан
57 Закарпатская Б.  Березный 
58 Закарпатская Б.  Бычков
59 Закарпатская Верхний Быстрый
60 Закарпатская Виноградов
61 Закарпатская Вучково
62 Закарпатская Воловец
63 Закарпатская Ганьковица 
64 Закарпатская Глубокий Потик
65 Закарпатская Грушево
66 Закарпатская Деловое
67 Закарпатская Добрянское
68 Закарпатская Довге
69 Закарпатская Дубовое
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74 Закарпатская Квасы
75 Закарпатская Кобылецкая Поляна
76 Закарпатская Колочава
77 Закарпатская Комсомольське
78 Закарпатская Косівська Поляна
79 Закарпатская Красна
80 Закарпатская Лисичово
81 Закарпатская Лопухово (Лопухов)
82 Закарпатская Лубня
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99 Запорожская Гуляйполе
100 Запорожская Днепрорудное
101 Запорожская Новониколаевка
102 Запорожская Приморск
103 Запорожская Токмак
104 Запорожская Черниговка
105 Ивано-Франковская Бурштын
106 Ивано-Франковская Верховина
107 Ивано-Франковская Ворохта
108 Ивано-Франковская Галич (Шевченково)
109 Ивано-Франковская Герасимов
110 Ивано-Франковская Городенка
111 Ивано-Франковская Калуш
112 Ивано-Франковская Кальна
113 Ивано-Франковская Красник
114 Ивано-Франковская Красноилов
115 Ивано-Франковская Кутище
116 Ивано-Франковская Луги
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118 Ивано-Франковская Рогатин
119 Ивано-Франковская Стримба 
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Теги:  
Т2, DVB-T2, тюнер, ресивер, антенна
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