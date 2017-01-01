Как в центре Киева разбирали главную елку Украины, фото

В столице коммунальщики перерабатывали на щепки ветви дерева.

В центре столицы разбирали главную елку Украины УНИАН

В понедельник, 15 января, в центре Киева — на Софийской площади — сотрудники коммунального объединения "Киевзеленстрой" демонтировали главную новогоднюю елку Украины

Также коммунальщики перерабатывали на щепки ветви дерева.

"Ветви перерабатывали на щепки в специальной щеподробилке, а весной используют для мульчирования (защиты почвы от пересыхания и перегрева) лунок вечнозеленых растений", — пишет УНИАН.

Напомним, Киеве новогоднюю елку установили 7 декабря, она была лысоватая. На дереве огни зажгли вечером 19 числа — в День Святого Николая. Елку срубили 2 декабря возле поселка Богородчаны Ивано-Франковской области, ей более 90 лет, высота составляла 28,5 метров, а диаметр кроны достигал семи метров.