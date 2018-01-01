"Камеру тебе в ж*пу засуну". В Мариуполе разгорелся скандал из-за хамства патрульного: видео

Водитель не согласился с претензией полицейского и отказался предъявить документы.

В Мариуполе полицейские попали в скандал Скриншот

В Мариуполе произошел скандал между инспектором патрульной полиции и водителем авто, которого он обвинил в нарушении ПДД.

При этом остановленный правоохранителями водитель не согласился с обвинением полицейского и отказался предъявить документы.

Во время спора один из патрульных резко открыл дверь и силой вытащил водителя на улицу. Все это время пассажир авто фиксировал происходящее на видео. Через время полицейский проник в машину и попытался забрать камеру.

"Слышишь, я тебе еще раз говорю, я тебе вот эту камеру твою тебе в ж*пу засуну, понял?", - заявил полицейский на видео, опубликованном в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове полицейский начальник "отличился" хамством и угрозами.