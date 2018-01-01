"Камеру тебе в ж*пу засуну". В Мариуполе разгорелся скандал из-за хамства патрульного: видео

Водитель не согласился с претензией полицейского и отказался предъявить документы.
При этом остановленный правоохранителями водитель не согласился с обвинением полицейского и отказался предъявить документы.
Во время спора один из патрульных резко открыл дверь и силой вытащил водителя на улицу. Все это время пассажир авто фиксировал происходящее на видео. Через время полицейский проник в машину и попытался забрать камеру.
"Слышишь, я тебе еще раз говорю, я тебе вот эту камеру твою тебе в ж*пу засуну, понял?", - заявил полицейский на видео, опубликованном в Facebook.
Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове полицейский начальник "отличился" хамством и угрозами.