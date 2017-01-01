Канал 112 удалил интервью Андрея Данилко. Что артист говорил о Крыме, Путине, артистах РФ и проспекте Бандеры. Видео

"Главред" собрал самые интересные, острые и неоднозначные суждения артиста.

Фото: 112 Украина

Телеканал 112 Украина удалил со своего YouTube-аккаунта часовое интервью журналиста Дмитрия Гордона с украинским артистом и певцом Андреем Данилко, больше известным по образу Верки Сердючки.

В интервью Данилко делился своим мнением о революции 2014 года, президенте РФ Владимире Путине, запрете российских артистов в Украине и многом другом. Гордон нередко соглашался со своим гостем в ходе интервью, а когда Данилко вспоминал свою встречу с президентом РФ, ведущий назвал Путина "красавцем".

Часовая беседа, появившись в эфире канала, спустя короткий срок исчезла с официальной страницы 112 на YouTube. Тем не менее, видео и расшифровка остались на сайте телеканала. Стоит отметить, что тридцатисекундный анонс программы "Гордон" на YouTube-канале по-прежнему доступен.

При этом под видео пользователи написали большое количество негативных комментариев, возмущаясь исчезновением записи передачи.

"Главред" собрал самые интересные, острые и неоднозначные суждения артиста:

О Евромайдане

Последний Майдан благом не стал. Мне и первый не нравился, честно скажу. Я же живу там рядом. Я не верю в то, что это может принести улучшение. Это всегда для меня театр. Я вижу, что есть режиссер, есть сценарий - я все это вижу, у меня ведь это под окном было. есть артисты, есть массовка. И есть люди, которые абсолютно искренне участвовали в Майдане – и в первом, и во втором. Но у меня не было доверия ни к первому, ни ко второму.

Об аннексии Крыма

Крым аннексировали, и мне никогда не было понятно, почему за него не боролись. Я думаю, что Крым отдали. Я не могу понять, как можно было взять и отдать. Им сказали, куча наших войск там, все собрались и уехали. Напоминает театр и постановку. Артистам комментировать подобные вещи, наверно, не стоит. Надо в этом разбираться. Но я никому не верю – ни этой стороне не верю, ни той. Все время постоянный подмены, прикрывание какими-то лозунгами: "Мы все так любим Украину". А при этом ты понимаешь, что она разваливается.

О декоммунизации

Я ужасно к этому отношусь. Когда говорят, что какой-то магазин находится на Артема, то никто это не воспринимает как фамилию, "на Артема" – это местонахождение. Сейчас когда называют какие-то улицы, я не понимаю где это. Я в Полтаве жил на улице Розы Люксембург. Ее называли "Розочка". Это не был вообще человек, это такое название – "Розалюксембург". Сейчас называется улица Раисы Кириченко. Да, это моя землячка, она хорошая была артистка, я ее очень любил. Но мне непривычно. Я еще понимаю, когда возвращают названия, которые были, исторические. И мне кажется, что если уже называть улицу, то не надо называть спорными фамилиями, к которым через 20 лет поменяется отношение. "Проспект Бандеры" мне не нравится. Он вызывает споры. Ну назовите… "Пойду по Абрикосовой, сверну на Виноградную" – уже не будет вызывать никаких споров. Мне нравится "Крещатик", или "Прорезная"– какая-то смысловая нагрузка. Но почему называется "Бандеры" этот проспект я не могу понять.

Об актере Пореченкове

Когда-то была ситуация, я как раз был в Ростове и я его видел в отеле. Он был очень пьян. Он очень переживал происходящее. Понятно, что он сделал глупость. Он же не идиот. Он сделал глупость, но он это очень сильно переживал. Залил себя и пошел плакать.

О президенте Украины

Я мыслю коллективом. Я – руководитель коллектива из 26 человек. Эти люди зависимы от меня так же, как и я от них. Я хочу создать им максимально удобные условия. Я, в принципе, мог бы и не выступать, но я работаю, чтобы люди зарабатывали деньги. Я всегда выбиваю для ребят деньги – они никогда не выступают бесплатно, даже за съемки. И мне бы хотелось, чтобы президент нашей страны так же заботился о людях. Даже в ущерб себе. Меня спросили, кто должен быть следующим президентом – я не вижу никого.

О выступлении украинских артистов в России

Сравнивать выступления украинских артистов в России с выступлениями советских артистов в Германии – неправильный пример. Я могу говорить только о себе и кого-то осуждать и тем более устраивать травлю… это выбор человека. Я против таких выходок, какую делал этот Мирошниченко, устраивал потасовку возле концертного зала "Украина". Стоит ОМОН, в них летят бутылки, 26 человек срывают концерт. Что это за ОМОН. Не нравится вам Ани Лорак – не ходите, не покупайте билет. Идет мама Каролины на концерт – у нее вырывают цветы, топчут их. И я понимаю, что эту картинку потом покажут в Москве, что это происходит у нас в Украине. И у меня такое впечатление, что они работают на этих людей. Почему полиция не реагирует на подобные штуки? А пример, что Шульженко выступала бы в оккупированном Минске – неправильный пример. Я выступаю в России и вижу, как люди там тоже переживают за то, что происходит.

О запрете на въезд в Украину российских артистов

Плохо отношусь. Конечно, если какие-то вещи оскорбительные… я не понимаю, какая шкала.

О поддержке артистами аннексии Крыма

Конечно, это ужасно, и люди, которые руководят театрами, сами это понимают, но они зависимые люди. Любой человек может ляпнуть какую-то глупость, а потом может и жалеть.

О запрете российских сериалов и фильмов

Зачем? Зачем их запрещать, если ты можешь зайти – какой тут пароль на Wi-Fi? - и посмотреть "Ликвидацию" без ваших запретов. Это такая глупость – вам делать нечего? Что это решит? Поднимайте производство, делайте фильмы – я только за это, но запрещать…

О встрече с Путиным

Это был Форос, 2004-й год. Были Кучма и Путин. Там были известные артисты, и с нами никто не здоровался. Ведущим был Лещенко. Выпускают нас, мы "дали", и Путин с Кучмой подошли ко мне. Поблагодарили за выступление и попросили выступить вечером, в атмосфере "без галстуков". Нам заплатили хорошие деньги, и мы вышли вечером. Мне наливали шампанское, они и сами выпивали, Путин не пил вообще. Меня реально споили немножко, и мне показалось, что я тут самый главный. Путин стоял в метрах десяти, с бокалом, и сдержанно смеялся. Леонид Данилович танцует. Мне для баланса кого-то не хватало, и я Путина поманил пальцем. Гробовая тишина – только сверчки. Я моментально протрезвел, думаю, хорошо, что выступал в шубе, потому что будут бить, и не знаю, как вырулить. А Путин поманил меня пальцем – "нет, ты ко мне". И я как собака бегу к нему, и меня поразило, что он очень маленький. И как будто он стеснялся. И он говорит: "Андрей, спасибо большое за выступление. Вы не могли бы, когда снимете свои доспехи, сесть с нами за стол?". На тот момент он на меня произвел очень приятное впечатление. Может, оттого, что он Весы, я почувствовал эту нашу стеснительность, которая присуща этому знаку.

Если бы я с ним встретился сейчас, я бы ему сказал: "Владимир Владимирович, надо это все заканчивать". Мне кажется, что он может это все прекратить.