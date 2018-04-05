Капитан задержанного российского судна "Норд" отпущен в зале суда

В прокуратуре заявили, что Владимира Горбенко отпустили по техническим причинам.

Капитан "Норда" вышел на свободу из зала суда Фото: Государственная пограничная служба Украины

Херсонский городской суд освободил до основного разбирательства капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимира Горбенко.

"Суд освободил до основного разбирательства. Завтра будет слушаться мера пресечения в 13.30", - цитирует РИА Новости адвоката Дмитрия Щербину.

Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик заявила, что Горбенко отпустили по техническим причинам, поскольку срок заключения истекал 5 апреля вечером.

Отмечается, что суд должен определить меру пресечения 6 апреля.

Напомним, российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.

В настоящее время "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

В свою очередь Украина заявила, что будет задерживать все крымские суда. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян призвал не спешить с выводами и негативными прогнозами.