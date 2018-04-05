Капитан задержанного российского судна "Норд" отпущен в зале суда

В прокуратуре заявили, что Владимира Горбенко отпустили по техническим причинам.
"Суд освободил до основного разбирательства. Завтра будет слушаться мера пресечения в 13.30", - цитирует РИА Новости адвоката Дмитрия Щербину.
Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик заявила, что Горбенко отпустили по техническим причинам, поскольку срок заключения истекал 5 апреля вечером.
Отмечается, что суд должен определить меру пресечения 6 апреля.
Напомним, российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.
В настоящее время "Норд" стоит под арестом в украинском порту Бердянск. Экипаж находится на борту, у всех членов команды отобрали паспорта. После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.
В свою очередь Украина заявила, что будет задерживать все крымские суда. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян призвал не спешить с выводами и негативными прогнозами.