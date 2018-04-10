Капитана российского сейнера "Норд" выпустили из СИЗО

Владимир Горбенко должен дать показания в СБУ.

Politeka

Капитан крымского рыболовецкого судна " Норд " Владимир Горбенко был выпущен из следственного изолятора днем 10 апреля.

Как сообщает РИА Новости, он должен явиться на допрос в управление СБУ. Пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик ранее уточнила, что Херсонский городской суд арестовал капитана "Норда" на два месяца с правом внести залог.

Напомним, ранее сообщалось, что за арестованного капитана судна "Норд" Владимира Горбенко внесен залог, однако адвокатам не удалось получить подтверждение о платеже.

Российское судно "Норд" было задержано украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма.

После задержания сейнера командование Черноморского флота РФ заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

В свою очередь Украина заявила, что будет задерживать все крымские суда. В то же время Госпогранслужба гарантировала пропуск экипажа судна "Норд" в Крым.