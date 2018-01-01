"Кашель, слезотечение, тошнота". Появились подробности массового отравления николаевских школьников

Двоих детей госпитализировали в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боли в животе.

По факту массового отравления учеников одной из николаевских школ неизвестным веществом полиция проводит проверку.

"Сегодня, 21 мая, около 11:20 в полицию поступило сообщение о том, что в одной из николаевских школ дети массово пожаловались на плохое самочувствие. Из школы эвакуированы около 400 учеников. Сейчас школьникам оказывают неотложную медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники Заводского отдела полиции, следственного управления, патрульные полицейские, спасатели, медики и другие службы. По состоянию на 12:30 36 детей обратились за помощью к врачам с признаками отравления, предварительно - газом, все госпитализированы. Информация по данному факту внесена в журнал Единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются", — сообщили в Отделе коммуникации полиции Николаевской области.

"Относительно шокирующего случая в школе №6, где сегодня распылили неизвестное вещество с резким запахом. Лично выехал в школу и в городскую детскую больницу № 2, куда направлены пострадавшие дети. В больницу направлены 36 детей с жалобами на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле, 2-е детей госпитализированы для НАБЛЮДЕНИЯ в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боли в животе. Подчеркиваю, пока угрозы жизни детей нет. Ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации. В настоящее время правоохранители и специалисты ГСЧС проводят все необходимые в подобных случаях действия", — рассказал в Facebook замглавы Николаевской ОГА Евгений Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в селе Новоукраинка (Марьинский район Донетчины) после распыления слезоточивого газа в школе спасатели эвакуировали педагогов, техперсонал и учащихся.

Читайте наши новости в Facebook